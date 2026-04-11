Alejandro Braña: “Los alquileres están un 35% rezagados respecto a la inflación”

La reciente alarma sobre la disparada de precios en el mercado de alquileres en Argentina ha generado un intenso debate. Expertos inmobiliarios contradicen los informes que anuncian aumentos desproporcionados, asegurando que la realidad es muy distinta a la que se pinta.

La conversación en torno al mercado inmobiliario argentino ha cobrado fuerza nuevamente, particularmente después de que emergieran informes afirmando que los alquileres han subido de forma alarmante, superando la inflación. No obstante, Alejandro Braña, corredor inmobiliario, cuestiona la veracidad de estos datos, considerando que no reflejan lo que realmente ocurre en el sector. “Tanto los informes como las estimaciones son cifras absurdas”, afirmó, en referencia a informes que mencionan incrementos del 400% o más.

Un panorama más equilibrado en el mercado

Braña asegura que el verdadero estado del mercado es muy distinto al que algunos estudios académicos sugieren. “Los alquileres están en promedio un 35% por debajo de la inflación”, declaró, señalando así una clara discrepancia con las cifras que circulan públicamente.

Además, mencionó que el comportamiento del mercado respalda su postura. “La morosidad en los alquileres es prácticamente nula”, indicó, argumentando que esta situación es incompatible con los aumentos descontrolados que algunos reportes sugieren. También resaltó que la relación entre el costo de los alquileres y las expensas no ha cambiado drásticamente, como sostienen algunos análisis.

Para ilustrar su argumento, Braña expone un caso específico: “Hay quienes pagaban un departamento que se valuaba en 400 mil pesos por menos de 100 mil”. Este fenómeno se debe a contratos antiguos que, al ser actualizados, generan incrementos porcentuales que pueden parecer exorbitantes.

Dinámica del mercado: oferta y demanda

Sobre la logística reciente, Braña hizo hincapié en que el mercado está en movimiento. “La cantidad de propiedades disponibles ha disminuido y hemos observado una rotación del 20% en solo dos meses”, comentó, lo que demuestra una demanda activa y la validación de precios en el sector.

Esto refuerza su argumento principal: “Si los precios fueran tan elevados como algunos informes indican, hoy tendríamos un mercado completamente paralizado. No habría adquisición que justifique esos valores”, subrayó.

Por último, Braña enfatizó la importancia de analizar adecuadamente los datos antes de llegar a cualquier conclusión. “Desde la derogación de la ley de alquileres no hemos tenido acceso a información precisa”, concluyó, anticipando que seguirá investigando las fuentes de los datos en circulación para identificar posibles sesgos o errores en sus metodologías.