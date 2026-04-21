Alerta de Citi: El petróleo podría alcanzar US$ 110 si Ormuz sigue bloqueado

La inestabilidad regional y la actual situación en el Estrecho de Ormuz podrían llevar los precios del petróleo a niveles alarmantes, generando un impacto significativo en la economía global.

Según Citigroup, los precios del petróleo podrían escalar hasta US$110 por barril si la interrupción del tráfico en el estrecho de Ormuz se extiende por un mes más. Esta crisis, provocada por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, ha llevado a una reducción drástica de los inventarios globales, con estimaciones que alcanzan hasta 1.300 millones de barriles en caso de que la situación persista.

Impacto de la Guerra en los Inventarios Globales

La firma financiera advierte que los inventarios de crudo y sus derivados podrían experimentar una caída de aproximadamente 900 millones de barriles si se reanuda la producción antes de finalizar mayo, aunque eso incluiría ya los 500 millones de barriles perdidos y otros 400 millones de barriles adicionales afectados por los daños del conflicto.

Un Escenario Peor: Aumento de Precios a US$130

Las proyecciones indican que una interrupción prolongada de dos meses en Ormuz podría provocar la pérdida de aproximadamente 1.700 millones de barriles, llevando los precios a un asombroso US$130 por barril.

Expectativas por un Acuerdo

Citigroup también prevé que esta semana se firme un acuerdo preliminar entre Irán y Estados Unidos que podría extender el alto al fuego en la región. “Sin embargo, estamos preparados para un escenario de mayor interrupción si las negociaciones no prosperan”, comentaron los analistas liderados por Max Layton.

Movimientos en el Mercado del Petróleo

Este lunes, los precios del petróleo mostraron un incremento del 5%, cotizando por encima de los US$95 por barril en Nueva York. La incertidumbre aumenta tras los comentarios del presidente Donald Trump, quien afirmó que es “altamente improbable” que se extienda el alto al fuego, lo que podría mantener el Estrecho cerrado hasta que se logre un acuerdo.

Ante esta situación, Citigroup recomienda adoptar posiciones largas en contratos de crudo a corto plazo como una estrategia preventiva ante posibles aumentos en los precios.