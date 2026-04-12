Alerta Fiscal: El Congreso Reporta Aumento del Déficit en Marzo

El escenario fiscal en Argentina se torna complejo, ya que los últimos datos revelan un desbalance alarmante en las cuentas del Estado. Con un retorno a los números negativos en marzo, el gobierno de Javier Milei enfrenta un reto monumental en su política económica.

El reciente informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) ha encendido las alarmas: en marzo, Argentina registró un superávit financiero que, tras meses de estabilidad, se ha transformado en un déficit preocupante. Este cambio se manifiesta tanto en el resultado primario, que compara ingresos y gastos, como en la conclusión financiera, que incluye los pagos de intereses de la deuda.

El Retroceso de los Ingresos

Según la OPC, marzo mostró un ingreso total de $11 billones versus gastos que alcanzaron los $12 billones, resultando en un déficit de $1 billón, cifra que podría ajustarse levemente al considerar ingresos por inversiones. Adicionalmente, el déficit financiero, después de abonar intereses, se elevó a $1,3 billones.

Un Gasto Público que No Se Detiene

Estos datos indican una sentida preocupación en la administración, ya que la meta fiscal de un superávit primario de 2,2% del PIB parece amenazada. Se evidencia una caída en los ingresos fiscales, mientras que ciertos rubros de gasto, como subsidios y jubilaciones, continúan en aumento. En concreto, el subsidio estatal a la energía creció un 89% interanual, lo que equivale a $400.000 millones en marzo.

La Tensión en las Jubilaciones y Pensiones

Las jubilaciones, que representan el 42% del presupuesto, también mostraron un incremento, alcanzando en marzo erogaciones de $5,1 billones. Este aumento responde a la inflación creciente, lo que genera una notable presión sobre las cuentas fiscales.

El Dilema de los Sueldos Públicos

Por contrapartida, los salarios del personal estatal han experimentado un recorte real, descendiendo un 0,7% en marzo, acumulando una baja del 5,8% en el primer trimestre. Esta disparidad ha generado un clima de tensión en el sector estatal, con gremios demandando mejoras salariales adecuadas al contexto inflacionario.

Expectativas de Recaudación en la Industria

A pesar de los desfavorables resultados fiscales de marzo, el balance del primer trimestre sigue siendo positivo, con un superávit primario de $6,8 billones. Sin embargo, la falta de señales de recuperación en la economía despierta la incertidumbre. La recaudación tributaria, con un aumento nominal de 26,2%, experimentó una caída interanual del 4,5%, reflejando uno de los peores desempeños en la recaudación fiscal.

El Impacto de las Retenciones y Combustibles

Las recaudaciones vinculadas al comercio exterior mostraron una drástica caída del 35% respecto al año anterior, complicando la situación fiscal. Adicionalmente, los impuestos a los combustibles se han convertido en una de las principales fuentes de ingresos, ya que han superado las retenciones y aranceles de importación, generando un aumento real significativo.

El Futuro de la «Motosierra» Fiscal

A medida que se aproxima la necesidad de imponer ajustes adicionales, la implementación de la «motosierra» fiscal llega a su límite. Economistas advierten que depender exclusivamente de aumentos en las tarifas para alcanzar el superávit es insostenible sin reformas estructurales que incluyan mayores recortes en la plantilla pública.

Con estos escenarios, se hace evidente que Argentina navega en aguas turbulentas, donde las decisiones económicas podrían determinar el rumbo financiero del país en el corto y mediano plazo.