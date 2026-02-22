Alerta: Peligro de Efecto Dominó en la Seguridad

El reclamo de aumento salarial en la policía de Santa Fe ha desatado una cadena de reacciones que podrían alterar la paz en varias provincias argentinas.

Un Llamado a la Solidaridad entre Gobernadores

En un contexto de creciente tensión por la demanda de salarios más altos por parte de la policía, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recibió ofertas de ayuda de varios dirigentes políticos. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el cordobés Martín Llaryora, y el bonaerense Axel Kicillof, se ofrecieron a enviar patrulleros para asegurar la seguridad en Rosario.

Un Pedido Revelador

Durante las discusiones que tuvieron lugar en la segunda semana de febrero, un intercambio particular captó la atención. Kicillof, alertado por el anuncio de un aumento del 40% en los salarios policiales, instó a Pullaro: “Por favor, no des los números públicamente”. Este comentario sugiere un temor a un efecto dominó en otras provincias.

Reacciones en Otros Distritos

Los sucesos en Santa Fe han inspirado intentos de protestas en otras provincias. Un grupo de ex policías y familiares buscó replicar el reclamo en la Provincia de Buenos Aires, aunque con escaso éxito. El 16 de febrero, solo diez personas asistieron a una marcha en La Matanza, lo que resultó en causas judiciales para algunos de ellos.

Protestas Sin Éxito en Diferentes Ciudades

Movimientos similares se llevaron a cabo en La Plata y Mar del Plata, donde los manifestantes no solo pedían aumentos salariales, sino también mejoras en las condiciones laborales y en la atención psicológica para los agentes policiales.

Descontento en Fuerzas Federales

La situación no es exclusiva de la policía provincial. A principios de mes, un agente de la Policía Federal Argentina (PFA) se encadenó a las rejas de la Casa Rosada denunciando abusos laborales y salarios insuficientes, que rondan los $700,000.

Un Conflicto Latente

La imposibilidad de que los agentes se sindicalicen dificulta visibilizar sus reclamos. Sin embargo, la presión está latente en diversas fuerzas policiales. “Los responsables no pueden ignorar lo que sucede”, afirmaba un ministro santafesino mientras las tensiones crecían. Lo ocurrido en Santa Fe podría servir de advertencia para otras provincias.