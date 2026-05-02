Alertan sobre la disminución de pasajeros en colectivos

El descenso en la cantidad de usuarios de colectivos en Argentina está generando preocupación entre empresarios y expertos, quienes advierten sobre las implicaciones para la rentabilidad y sostenibilidad del sistema.

El transporte público enfrenta una crisis notable que se ha intensificado en los últimos meses. La disminución de pasajeros en colectivos de diversas áreas urbanas del país plantea desafíos críticos para el sector y revela un fenómeno que va más allá de una mera fluctuación temporal.

Caídas en la Demanda: Factores Clave

Según análisis de diferentes cámaras del transporte, varios factores contribuyen a esta tendencia descendente. Entre ellos, destacan:

Incremento en el precio del boleto.

Desgaste del poder adquisitivo de los salarios.

Transformaciones en los hábitos de movilidad, con un aumento en el uso de bicicletas, aplicaciones de transporte y teletrabajo, que han reducido la necesidad de traslados diarios.

Consecuencias Económicas del Descenso

Las empresas de transporte expresan que la disminución de pasajeros está provocando serios problemas financieros. “Tenemos menos usuarios, pero los costos operativos continúan en ascenso, especialmente en lo que respecta a combustible, repuestos y salarios”, señalaron representantes del sector. Sin medidas de compensación, advierten que podría haber recortes en frecuencias.

Calidad del Servicio en Declive

Expertos en movilidad urbana subrayan que esta baja en la demanda también refleja un deterioro en la calidad del servicio. Las menores frecuencias, unidades obsoletas y rutas menos eficientes crean un ciclo perjudicial: menos pasajeros generan menos ingresos, lo que se traduce en menos inversiones y, por ende, en un desincentivo al uso del colectivo.

Un Problema Nacional

Este fenómeno no se limita a una sola región, aunque en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se percibe con mayor fuerza debido a su mayor cantidad de usuarios. Ciudades en el interior del país también se ven afectadas, especialmente donde el colectivo es la principal opción de transporte público.

Demandas de Políticas Efectivas

Ante este escenario, actores del sector insisten en la necesidad de implementar políticas integrales que estimulen el uso del transporte público. Se proponen subsidios específicos, mejoras en la infraestructura y estrategias orientadas a una movilidad sustentable. “El colectivo es fundamental para la movilidad urbana, pero debe adaptarse a las nuevas realidades”, afirman.

En síntesis, la caída en el número de pasajeros es un reflejo del contexto económico y social actual, y plantea interrogantes sobre el futuro del sistema de transporte público en Argentina.