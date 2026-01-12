Alivio por la Lluvia en Chubut: Brigadistas Respiran, Pero el Fuego Permanece Activo

Las ansiosas comunidades de El Hoyo celebran la llegada de lluvias que prometen aliviar la devastadora situación provocada por los incendios en Chubut. Tras una semana de angustia, las precipitaciones son vistas como un soplo de aire fresco.

La Lluvia que Renueva las Esperanzas

“¡El alivio tan esperado! Llueve en El Hoyo. Esto va a ayudar un poco con los incendios”, escribió Lili Sur en su cuenta de X, un mensaje que se volvió viral de inmediato. En el video que acompañó su posteo, se puede ver cómo el agua desciende sobre el cerro Pirque, brindando un respiro a los habitantes y brigadistas que enfrentan un incendio forestal devastador.

Impacto Devastador de los Incendios

El fuego ha arrasado ya 12.000 hectáreas, destruyendo 30 viviendas y causando un impacto económico significativo en la región, especialmente en plena temporada turística, donde la ocupación hotelera ha caído un 90%.

Agradecimientos y Desafíos Persistentes

Los brigadistas manifestaron su agradecimiento por la lluvia, que se predecía con un 60% de probabilidad durante la mañana del domingo. “Esta lluvia ayuda a frenar el avance, pero aún queda mucho trabajo por hacer”, advirtieron, ya que varios focos continúan activos y generan preocupación.

Condiciones Críticas para la Brigada

Orlando Báez, jefe del Servicio de Prevención y Lucha Contra Incendios Forestales de Río Negro, expresó su alivio tras las lluvias: “Gracias a Dios está lloviendo en todos los incendios de Chubut”. Además, Nelson Leal, otro líder del servicio, subrayó que la lluvia es crucial para enfriar los puntos calientes, facilitando así el trabajo de los brigadistas.

La Lucha Contra el Fuego Continúa

A pesar de estas lluvias, el gobierno provincial advierte que se enfrenta a una de las sequías más severas de los últimos tiempos. El gobernador Ignacio Torres solicitó a la justicia penalizar con severidad a quienes inicien estos incendios deliberadamente, enfatizando que la Provincia ha declarado una “emergencia ígnea” para alentar esfuerzos colectivos en la lucha contra este flagelo.

Solidaridad Internacional y Atención Médica

Mientras tanto, un voluntario que combatía el fuego, Manuel Hidalgo, sufrió graves quemaduras y se encuentra internado en terapia intensiva en Bariloche. Las comunidades y otros países, como Chile, han ofrecido su apoyo y cooperación para enfrentar esta crisis. “En momentos de adversidad, la solidaridad entre países hermanos es fundamental”, comentó el canciller chileno, Alberto van Klaveren.

Esperanzas de Nuevas Lluvias

Se pronostican más precipitaciones para el miércoles, lo que podría ser decisivo para el avance del fuego. Las comunidades permanecen unidas, mientras los brigadistas y voluntarios siguen luchando incansablemente para controlar esta intensa emergencia.