Allanan la casa del hombre que amenazó a un periodista de Clarín

Amenazas y Justicia: Allanan la Casa de un Agresor de un Periodista Argentino

La policía de Buenos Aires llevó a cabo un allanamiento en la vivienda de Jorge Leonel Buamden, involucrado en amenazas de muerte contra el periodista Alejandro Alfie. Este caso ha resonado en la sociedad, destacando la necesidad de proteger a los trabajadores de la prensa.

Allanamiento en Parque Chacabuco El juez Rodolfo Ariza Clerici autorizó el allanamiento en el domicilio de Buamden, en el barrio Parque Chacabuco, con el objetivo de recolectar evidencias sobre las amenazas antisemitas dirigidas a Alfie. Durante la operación, las autoridades confiscó dispositivos electrónicos que podrían contener información relevante para la investigación.

Objetos Incautados y Declaraciones Entre los elementos recogidos se encuentran un celular, una laptop, varios dispositivos Kindle y un disco rígido. Buamden, de 42 años, se presentó como desocupado y fue convocado a declarar el 18 de febrero.

Contexto de las Amenazas Las amenazas se iniciaron el 23 de enero, tras una publicación de Alfie relacionada con el despido de la corresponsal de C5N en Estados Unidos por comentarios antisemitas. Durante dos semanas, Alfie recibió mensajes hostiles en Instagram, donde el agresor utilizó un lenguaje amenazante y provocativo.

Reacciones y Solidariad El ambiente mediático y político ha condenado enérgicamente las amenazas. Organizaciones como FOPEA y ADEPA, junto a figuras destacadas del gobierno y del periodismo, se han manifestado en apoyo a Alfie. Este respaldo refleja la importancia de un entorno seguro para la libre expresión y el ejercicio del periodismo en Argentina.

Desarrollo Judicial La causa inicialmente fue manejada por la Fiscalía N° 43, pero posteriormente fue reaferida a la justicia porteña, donde se tomaron medidas inmediatas para garantizar la seguridad de Alfie y su familia, incluyendo la entrega de botones antipánico.