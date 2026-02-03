Ángel Carabajal: ‘Los premios son accidentes, no nuestro objetivo’ en ‘Soy Mestiza’

“Soy Mestiza” Brilla en los Premios Carlos: Una Noche de Honor en Villa Carlos Paz

La celebración de los Premios Carlos en Villa Carlos Paz se convirtió en el escenario perfecto para que el musical “Soy Mestiza” deslumbrara al público, llevándose el codiciado Carlos de Oro tras una noche llena de emoción y talento.

El evento se llevó a cabo en el Hotel Eleton, donde “Soy Mestiza”, con un total de 15 nominaciones, logró consagrarse con un impresionante total de siete galardones, incluyendo el más prestigioso de la noche.

Un Reconocimiento Múltiple al Talento Artístico

Aparte del Carlos de Oro, el espectáculo se llevó premios en diversas categorías, destacándose como Mejor Espectáculo Musical, Mejor Sonido, Mejor Diseño de Iluminación, Mejor Vestuario, Mejor Cantante Femenina para Mariana Clemensó y Mejor Bailarín para Emiliano Luna.

Reflexiones del Director sobre el Éxito

Tras recibir tan significativos reconocimientos, el director del espectáculo, en una charla con “Decilo como es”, hizo hincapié en que el verdadero valor de su labor trasciende los premios. «Aunque obtuvimos siete galardones, lo más importante es el esfuerzo que ponemos como artistas en Carlos Paz y en la Argentina«, afirmó.

Carabajal subrayó que su propósito no se centra en la competencia por premios. “Los galardones son accidentes; a veces se ganan, a veces no», expresó con sinceridad.

Orgullo por la Producción Local

El director también destacó el orgullo que siente por la calidad técnica y artística de “Soy Mestiza”. “Nos sentimos muy satisfechos con el vestuario, la iluminación y el sonido del espectáculo”, aseguró. Además, resaltó la importancia de que producciones del interior del país alcancen niveles competitivos en la escena nacional: “Es vital para nosotros poder estar a la altura de los grandes espectáculos”, concluyó.

Mirando hacia el Futuro

Con el éxito de la temporada en mente, Carabajal compartió su entusiasmo por futuros proyectos. “Estamos planeando ya las próximas temporadas. Este enero ha sido maravilloso y este febrero nos encuentra más motivados que nunca”, reveló.

Por último, el director indicó que “Soy Mestiza” está en planes de realizar una gira tras finalizar la temporada en Carlos Paz. “Estamos finalizando los detalles. Es seguro que lleguemos a Calle Corrientes y Mar del Plata”, anticipó.