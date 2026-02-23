ANSES: Beneficiarios del 23 de febrero de 2026

Este lunes 23 de febrero, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) da comienzo a un nuevo ciclo de pagos que beneficiará a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. Conoce cómo acceder a tu dinero y los montos actualizados.

¿Quiénes Reciben Pagos Hoy?

Los pagos del día están destinados a:

– Jubilados y pensionados con ingresos superiores al mínimo y DNI que finaliza en 0 y 1.

– Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo cuyos DNI terminan en 8.

– Receptoras de la Asignación por Embarazo (AUE) con DNI que concluye en 7.

Para más detalles, se puede consultar el calendario completo en el sitio oficial de ANSES, donde están disponibles las fechas y lugares de cobro respectivos.

Aumentos en Jubilaciones y Pensiones

Este mes, las jubilaciones y pensiones se incrementaron un 2.85%, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ofrecido por el INDEC. Con este ajuste, la jubilación mínima se sitúa en $359,254.34, y sumando un bono extraordinario de $70,000, totaliza $429,254.34.

La jubilación máxima alcanza los $2,417,441.64, mientras que aquellos que reciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) obtienen un total de $357,403.47. Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez se ubican en $321,478.04 con el refuerzo correspondiente.

Asignaciones Familiares en Febrero

Las asignaciones también fueron actualizadas. Aquí los montos más destacados:

– Asignación Universal por Hijo (AUH): $129,096.

– AUH por Discapacidad: $420,354.

– Asignación por Embarazo (AUE): $129,096.

– Asignación Familiar por Hijo: $64,554.

– Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $210,186.

Recuerda que el 20% de lo total de las AUH y AUE se retiene hasta presentar la libreta que confirma los controles de salud y escolaridad.

Adicionales y Ayudas para Familias

Además, las familias que perciben AUH y AUE pueden acceder a la Tarjeta Alimentar. En febrero, los montos son de $52,250 para quienes tienen un hijo, $81,936 para dos y $108,062 para tres o más hijos.

Los fondos estarán disponibles en las cuentas bancarias durante 60 días, facilitando así su acceso sin requerir trámites adicionales. Las próximas fechas de pago se definirán según la terminación del DNI y el tipo de beneficio correspondiente.