ANSES: Cómo acceder al bono de $70,000 en abril de 2026

La ANSES ha anunciado una grata sorpresa para jubilados y pensionados: se otorgará un bono extraordinario de $70.000 durante abril, además de los haberes ajustados por movilidad. Este pago se realizará de manera automática, sin necesidad de realizar trámites.

El bono, diseñado para fortalecer los ingresos de los sectores más vulnerables del sistema previsional, llega en un momento de inflación persistente que afecta a muchos argentinos.

¿A quiénes les corresponde el bono de ANSES en abril 2026?

Este refuerzo no es aplicable a todos los beneficiarios, sino que se destina a aquellos con menores ingresos. Entre los favorecidos se encuentran:

Jubilados que perciben la jubilación mínima.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Para acceder al monto total, es necesario que los ingresos no superen la jubilación mínima, que en abril de 2026 es de $380.319.

Detalles del bono de ANSES y su impacto

El bono se mantendrá en $70.000, cifra que no ha cambiado desde marzo de 2024. Sin embargo, dado el contexto inflacionario, su poder adquisitivo se ha visto reducido.

A pesar de esto, el bono sigue siendo vital para quienes lo reciben, ayudando a mitigar el efecto de la inflación en sus ingresos mensuales.

¿Cómo funciona el bono proporcional de ANSES?

Para aquellos que superan la jubilación mínima, ANSES ha implementado un esquema de bono proporcional. Aquí te explicamos cómo funciona:

El ingreso total (jubilación + bono) no debe exceder los $450.319. Si un jubilado tiene un haber mayor al mínimo, su bono se ajustará automáticamente.

Por ejemplo, un jubilado con un ingreso de $390.000 recibirá un bono proporcional de $60.319. Sin embargo, quienes sobrepasen este límite no obtendrán el refuerzo.

Calendario de pagos de ANSES para abril 2026

Los pagos se llevarán a cabo según la terminación del DNI:

Fechas de cobro para jubilados que perciben la mínima:

DNI 0: 10 de abril

DNI 1: 13 de abril

DNI 2: 14 de abril

DNI 3: 15 de abril

DNI 4: 16 de abril

DNI 5: 17 de abril

DNI 6: 20 de abril

DNI 7: 21 de abril

DNI 8: 22 de abril

DNI 9: 23 de abril

Calendario para Pensiones No Contributivas:

DNI 0 y 1: 10 de abril

DNI 2 y 3: 13 de abril

DNI 4 y 5: 14 de abril

DNI 6 y 7: 15 de abril

DNI 8 y 9: 15 de abril

Fechas de cobro para jubilados con ingresos superiores a la mínima:

DNI 0 y 1: 24 de abril

DNI 2 y 3: 27 de abril

DNI 4 y 5: 28 de abril

DNI 6 y 7: 29 de abril

DNI 8 y 9: 30 de abril

Refuerzo de ANSES: Un alivio en tiempos difíciles

El bono extraordinario busca respaldar a jubilados y pensionados, enfrentando así el impacto de la inflación en sus economías. Sin embargo, su valor constante desde 2024 provoca inquietudes sobre su eficacia para mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios.