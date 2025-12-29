Anthony Joshua sufre un trágico accidente de tráfico tras enfrentar a Jake Paul: dos muertos

El campeón británico Anthony Joshua ha estado involucrado en un trágico accidente de tráfico en Nigeria, donde se reportaron dos víctimas fatales y él resultó con heridas leves. Los detalles del incidente están emergiendo rápidamente.

Detalles del Accidente

La colisión se produjo en la autopista Lagos-Ibadan cuando el boxeador de 36 años viajaba como pasajero en un vehículo todoterreno Lexus. Joshua, quien se encontraba en el asiento trasero, fue trasladado a un hospital cercano por precaución, aunque su estado es considerado estable.

El Suceso y las Circunstancias

Según el medio nigeriano The Punch, el accidente ocurrió cerca de una estación de servicio, involucrando a un convoy de dos vehículos. En total, había cuatro ocupantes en el Lexus, incluidos Joshua y otro pasajero.

Reacción de las Autoridades

Las autoridades del Estado de Ogun informaron que el Lexus colisionó contra un camión estacionado, lo que resultó en la muerte inmediata de dos personas dentro del vehículo. El comisionado de Policía, Lanre Ogunlowo, indicó que los servicios de emergencia respondieron rápidamente al incidente.

Un Testigo Cuenta su Versión

Adeniyi Orojo, un testigo del accidente, mencionó que él y otros comenzaron las labores de rescate mientras esperaban a los agentes de seguridad vial. Además, las autoridades confirmaron que Joshua está fuera de peligro.

El boxeador quedó atrapado en el automóvil.

Estado de Joshua y Su Visita a Nigeria

La BBC reportó que Joshua, quien estaba de vacaciones familiares en la localidad de Sagamu, sufrió solo lesiones leves. La policía declaró que no revelarán el nombre del hospital para garantizar su seguridad.

Comentarios del Promotor

El promotor Eddie Hearn expresó su preocupación por el estado de Joshua, señalando que están tratando de comunicarse con él y que las imágenes indican que se encuentra bien.

Joshua salió del vehículo con ayuda del personal médico.

Pocos Días Después de su Última Victoria

Este incidente ocurre días después de que Joshua derrotara a Jake Paul en un combate por nocaut, dejando al youtuber con múltiples fracturas en la mandíbula. Joshua tiene programados próximos enfrentamientos, incluido uno muy esperado contra Tyson Fury en septiembre en Londres.

Investigaciones en Curso

La prensa ha intentado obtener comentarios oficiales de los representantes de Joshua, aunque hasta el momento no se han emitido declaraciones adicionales. Las investigaciones sobre el accidente continúan, enfocándose en esclarecer la situación y posibles responsabilidades.