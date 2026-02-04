Apoyo de empresarios mayoristas a la reforma laboral: Instan a resistir presiones

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas ha manifestado su respaldo a la reforma laboral del gobierno, considerándola esencial para modernizar las relaciones laborales y fortalecer el empleo en las pequeñas y medianas empresas del país.

Una delegación de CADAM, liderada por su vicepresidente Armando Farina, se reunió recientemente con los equipos técnicos del Senado para discutir la reforma. Durante este encuentro, se intercambiaron ideas y sugerencias sobre las normas que guiarán este proyecto clave.

Propuestas de CADAM para la Nueva Normativa Laboral

Entre los puntos destacados por CADAM se incluye la implementación de un banco de horas, que facilitaría la flexibilidad laboral mediante acuerdos entre empleadores y empleados. Además, se promueve la creación de convenios que se adapten más a la realidad de las PyMES y la autorización de billeteras virtuales para el pago de salarios.

Eliminar Aportes que Aumentan Costos Laborales

Los representantes de CADAM también expresaron la necesidad de eliminar ciertos aportes solidarios, como el que se destina a la obra social Osecac, que incrementan innecesariamente los costos laborales. Tal medida es considerada vital para mejorar la competitividad empresarial.

Posturas Frente a los Aportes Obligatorios

En relación con el artículo 128, que establece la voluntariedad de los aportes a cámaras empresariales, CADAM se mostró firme en su posición. Farina mencionó que “las paritarias se han convertido en una mesa de amigos”, aludiendo al conflicto de intereses en la mesa paritaria que incluye a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

El Caso del INACAP

Uno de los temas más controversiales es el aporte obligatorio al Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP), que exige a los empleadores aportar un porcentaje de los salarios. A pesar del argumento de capacitación, muchos creen que estos fondos benefician principalmente a las cámaras empresariales involucradas en las negociaciones salariales.

El Clamor Empresarial en el Congreso

Múltiples entidades han expresado sus preocupaciones al Congreso respecto a la gestión y uso de los recursos generados por estos aportes. Entre las organizaciones que han alzado la voz se encuentran la Confederación Federal PyME, la Unión de Kiosqueros y diversas cámaras regionales.

Apoyo a la Reforma por Parte de Diversos Sectores

Diversos sectores industriales también han respaldado la propuesta de hacer voluntarios los aportes, enfatizando que la mejora en la regulación laboral es crucial para el desarrollo de las PyMES, que son el motor del empleo en Argentina.

Los Fundamentos de CADAM

“La libertad de asociación, la transparencia y la representación genuina son pilares fundamentales”, afirmó Farina. La reforma laboral es vista como un paso hacia la eliminación de mecanismos que encarecen el empleo y desincentivan la inversión, beneficiando así a las pequeñas y medianas empresas que sostienen la economía nacional.