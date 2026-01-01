ARCA Facilita la Importación sin Fines Comerciales

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presenta una innovadora modalidad que facilitará el ingreso de bienes comprados en el exterior para uso personal. Esta nueva medida promete revolucionar la forma en que los argentinos importan productos sin fines comerciales.

ARCA ha unificado y digitalizado el proceso de importación de bienes no comerciales, permitiendo que los usuarios realicen el trámite a través de un único formulario. Esta medida se oficializó mediante la Resolución General 5805/2025.

Este nuevo régimen afecta tanto a compras realizadas en el exterior como a envíos bajo la modalidad courier, abarcando productos nuevos y usados siempre que no tengan un destino comercial o industrial.

¿Qué Cambia con la Nueva Resolución?

La clave de esta simplificación radica en que todas las operaciones deberán registrarse a través del Sistema Informático Malvina (SIM). Esto elimina la necesidad de seguir el complejo circuito de importación tradicional, utilizando códigos específicos y una carga reducida de datos.

Aunque las mercancías no son comerciales, cada operación será registrada ante la Aduana y estará sujeta al pago de tributos correspondientes y a los controles de otras entidades pertinentes.

Flexibilidad y Control: Un Equilibrio Necesario

Se ha delegado a la Dirección General de Aduanas la tarea de ajustar los requisitos formales del procedimiento, para garantizar el control aduanero sin afectar la agilidad del trámite.

Diferencias entre Importación Formal y No Comercial

El tradicional formulario OM-2153-A, ahora disponible en versión digital, seguirá operando cuando no se pueda llevar a cabo la carga directa en el SIM. La principal distinción entre estos regímenes no radica en el monto de la importación, sino en la finalidad y el procedimiento.

Una importación puede ser formal sin tener fines comerciales, mientras que aquellas destinadas a la reventa o actividades económicas deberán seguir el esquema de importación comercial, fuera del procedimiento simplificado.

Ventajas para el Usuario y la Administración

Con estos cambios, ARCA busca unificar criterios, reducir discrecionalidades y mejorar la trazabilidad de las compras personales en el exterior. Para los usuarios, esto significa un proceso más claro y digital, mientras que para el Estado representa un mayor control sin reintroducir atajos administrativos que habían sido eliminados.

Recientemente, exAFIP también ha anunciado nuevos límites para transferencias, donde se podrán solicitar detalles adicionales a usuarios de bancos y billeteras durante 2026. Estos límites incluyen: