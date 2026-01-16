Argentina concluyó 2025 con un superávit fiscal del 0,2% del PBI

El Ministerio de Economía anunció un superávit financiero de $1,45 billones, marcando un éxito significativo en la economía nacional por segundo año consecutivo.

Un paso hacia la estabilidad económica: El Gobierno argentino celebra el logro de un superávit fiscal que no se veía desde 2008, una señal positiva en un contexto desafiante.

Detalles del Superávit Fiscal

En el cierre del año 2025, el Sector Público Nacional alcanzó un superávit financiero de $1,45 billones, lo que representa el 0,2% del Producto Bruto Interno (PBI).

Además, el resultado primario alcanzó $11,7 billones, equivalente a 1,4% del PBI, a pesar de afrontar pagos de intereses de deuda que superaron los $10,3 billones.

Consolidando un Logro Económico

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la importancia de este superávit. “Es la primera vez en más de una década que logramos este resultado por dos años continuos”, destacó.

Estas cifras se obtuvieron gracias a la preservación de programas sociales importantes y a la reducción impositiva del 2,5% del PBI desde 2024.

Medidas Clave para el Éxito

Entre las estrategias adoptadas se encuentra la eliminación o baja de derechos de importación y exportación, así como la simplificación tributaria, diseñada para aliviar la carga sobre empresas y consumidores.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebra el superávit logrado por el Gobierno en 2025.

Transparencia y Control del Gasto Público

El Gobierno subrayó el control del gasto y la política de transparencia en las transferencias sociales, evitando intermediarios para asegurar la eficiencia en el uso de recursos.

Los ingresos totales de diciembre de 2025 ascendieron a $12,06 billones, con un incremento interanual del 22,3%, lo que permitió equilibrar las cuentas del año.

Expectativas Futuras

Caputo enfatizó que, además de cumplir compromisos de deuda, se mantuvo la asistencia social y se avanzó en la reducción de la presión tributaria, un objetivo primordial desde el inicio del mandato.

Este superávit llega en un momento de alta expectativa para la macroeconomía, que sigue enfrentando retos como la inflación y la necesidad de un crecimiento sostenible.