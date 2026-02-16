Ariel Tarico y Rolo Villar: Los Humoristas que Ponen en Jaque a los Fanáticos de la Grieta

Ariel Tarico y Rolo Villar: La Dupla Humórica que Conquista Radio Mitre

Los reconocidos humoristas Ariel Tarico y Rolo Villar se unen por primera vez para ofrecer a su público una experiencia hilarante en Radio Mitre, llevando el humor al siguiente nivel.

Un Encuentro de Gigantes del Humor Tarico y Villar, dos íconos de la comedia argentina, han forjado una amistad que trasciende el escenario. Con una carrera que perdura en el tiempo, ambos comparten no solo su talento, sino también una admiración mutua que los ha llevado a trabajar juntos en el popular programa Alguien tiene que decirlo y Nuestra mañana.

Una Admiración que Nace desde la Adolescentcia La conexión entre ellos se remonta a los inicios de Tarico, quien a los 16 años se sentía hincha de Villar. “Siempre lo admiré. La primera vez que nos encontramos fue después de una función en el teatro Liberarte en 2008”, recuerda Ariel, evidenciando el respeto que siente por su colega.

Rolo Villar: Un Legado de Imitaciones Desde su pueblo, Villar forjó su camino a través de la radio, creando imitaciones que cautivaron a su audiencia. “Escuchaba a los grandes humoristas y comencé a imitar, aunque nunca se lo comenté a mis amigos”, confiesa Rolo, mostrando su dedicación y creatividad desde temprana edad.

Un Humor que Trasciende Generaciones Con una diferencia de edad notable, Tarico y Villar han encontrado en su humor un punto de encuentro. Desde imitaciones de figuras icónicas hasta el tratamiento de temas actuales, ambos se sienten cómodos creando un diálogo único en los medios. “Nos potenciamos. Sabemos cómo jugar el uno con el otro”, afirma Rolo.

Las Carcajadas que Rompen Barreras Ambos humoristas no temen abordar temas controversiales. En su dinámica, evidencian un humor que despierta risas y provoca reflexiones, destacando la necesidad de un espacio para reírse de todas las aristas de la vida moderna.