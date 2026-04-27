Ataque con coche bomba en Irlanda del Norte: La policía sospecha de republicanos disidentes

Un nuevo ataque con coche bomba cerca de Belfast ha desatado la preocupación entre las autoridades y la comunidad. ¿Quiénes están detrás de esta violencia renovada?

La Policía de Irlanda del Norte investiga un ataque con coche bomba ocurrido en la localidad de Dunmurry, al suroeste de Belfast, durante la noche del sábado. Aunque no se reportaron víctimas fatales, el incidente ha llevado a la evacuación de varios residentes, incluidos dos bebés, debido a la explosión.

Un ataque premeditado

El artefacto explosivo, descrito como un «dispositivo tipo cilindro de gas», fue colocado en un vehículo de entrega que había sido robado, según lo informado por la Policía de Irlanda del Norte (PSNI). Este ataque sigue a un intento de bombardeo similar en marzo, cuando un dispositivo falló al detonar cerca de una comisaría en Lurgan, reivindicado entonces por el grupo paramilitar New IRA.

Investigaciones y vínculos

El Deputy Chief Constable, Bobby Singleton, sugirió que ambos ataques podrían estar relacionados. “Existen muchas similitudes entre los incidentes, y nuestra hipótesis inicial es que este puede ser un trabajo del New IRA”, afirmó durante una conferencia de prensa. Sin embargo, también subrayó la necesidad de mantener una mente abierta en las pesquisas, que se encuentran en sus primeras etapas.

Actuación heroica de la policía

Singleton elogió el valor de los agentes que respondieron rápidamente al ataque. “Los oficiales evacuaron casas cercanas con extrema valentía, poniéndose en peligro para proteger a la comunidad”, destacó.

Reacciones políticas contundentes

El Primer Ministro del Reino Unido, Keir Starmer, expresó su condena al ataque a través de X: “Condeno enérgicamente el ataque a la comisaría de Dunmurry. Los responsables deben enfrentar la justicia”. Las imágenes del incidente, que circulan en redes sociales, muestran el vehículo ardiendo a.m. alrededor de la medianoche, mientras equipos de emergencia trabajaban para sofocar el fuego.

La Primera Ministra de Irlanda del Norte, Michelle O’Neill, del partido Sinn Fein, enfatizó que quienes realizaron el ataque “no representan a nadie”. Por su parte, Gavin Robinson, líder del Partido Unionista Democrático, calificó el hecho como “profundamente preocupante”, añadiendo que si se tratara de un nuevo intento de intimidar a las comunidades y atacar a la policía, debe ser enfrentado con toda la fuerza de la ley.

Un trasfondo de violencia persistente

A pesar de su menor tamaño en comparación con el Provisional IRA, el New IRA y otros grupos republicanos disidentes han demostrado capacidad para llevar a cabo acciones violentas, incluyendo el uso de morteros y dispositivos explosivos improvisados.