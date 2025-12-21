Aumenta el interés de los argentinos por viajar a Kansas City y Dallas

A medida que se acerca el Mundial de Fútbol 2026, los argentinos están planificando sus viajes a Estados Unidos con anticipación inusitada, según revela un informe reciente de Booking.com.

Las proyecciones de viajes hacia el Mundial 2026 marcan un hito en la búsqueda de alojamiento por parte de los argentinos. Durante junio de 2026, las cifras registrarán aumentos asombrosos en ciudades como Kansas City y Dallas, motivadas por la gran expectativa alrededor de este evento deportivo. Esta tendencia anticipa un movimiento turístico sin precedentes, incluso más de seis meses antes del inicio del torneo.

Un Informe Revelador: Tendencias de Viaje 2025

El estudio de Booking.com revela que el 18% de los viajeros argentinos eligen su destino basándose en eventos deportivos. El Mundial 2026, que reunirá a 48 selecciones y se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, se establece como el principal catalizador de esta ola de planificación anticipada.

Crecimiento Sorprendente en Kansas City y Dallas

Kansas City destaca con un increíble aumento del 110.000% en búsquedas entre el 15 y el 17 de junio de 2026, en comparación con las mismas fechas del año anterior. Dallas, otra de las sedes del torneo, muestra cifras aún más sorprendentes: un incremento del 170.000% entre el 21 y 23 de junio, y más del 105.000% entre el 26 y el 28 de junio.

Reflexiones de los Expertos

Jimena Gutiérrez, gerenta general de Booking.com para Argentina, expresa: “Nos encontramos ante un fenómeno de búsqueda histórico. Los números refuerzan la idea de que cuando los argentinos quieren viajar, lo hacen, mostrando su creatividad para lograrlo”.

A medida que se anticipa el mundial, las ciudades estadounidenses como Dallas y Kansas City no solo serán escenarios de partidos, sino también centros vitales por su infraestructura y capacidad hotelera.

Planificación Anticipada: Una Nueva Tendencia

Los viajeros argentinos están adoptando una estrategia de planificación anticipada, influenciada por la expectación de alta demanda, aumento de precios y la posibilidad de menor disponibilidad de alojamiento. Esta práctica permite comparar tarifas, reservar con antelación y considerar alternativas como alquileres temporarios.

Un Cambio Cultural en el Turismo Deportivo

Desde el sector turístico, se señala que esta tendencia refleja un cambio cultural en la que los eventos deportivos se han convertido en importantes impulsores del turismo, promoviendo experiencias que combinan entretenimiento y diversión, incluso en tiempos económicos desafiantes.