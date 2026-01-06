Aumentan las estafas en cajeros de bitcoin: ¡Cuidado!

Un informe revela que las estafas relacionadas con cajeros automáticos de Bitcoin han generado pérdidas de más de 333 millones de dólares en el último año. Los delincuentes han perfeccionado sus tácticas, y las autoridades advierten sobre el creciente peligro.

El FBI ha lanzado una advertencia seria sobre el alarmante aumento de fraudes asociados con cajeros de Bitcoin, revelando que en 2025 se reportaron pérdidas que superan los 333 millones de dólares. Esta situación ha afectado a más de 12,000 personas en todo Estados Unidos, lo que convierte al año en uno de los más críticos en términos de pérdidas económicas por delitos de este tipo.

El Ascenso de las Estafas

De acuerdo con el Internet Crime Complaint Center (IC3), el período de enero a noviembre de 2025 tuvo un aumento significativo en las denuncias de fraude relacionado con cajeros automáticos de Bitcoin. Estos dispositivos se han convertido en un blanco atractivo para los estafadores, que utilizan técnicas sofisticadas para confundir a sus víctimas.

Tácticas de los Delincuentes

Los estafadores están empleando métodos cada vez más ingeniosos. Se hacen pasar por empleados de bancos o representantes de organizaciones gubernamentales, informando a las víctimas sobre supuestas irregularidades en sus cuentas. Bajo esta falsa premisa, estas personas convencen a sus víctimas de que deben “proteger” su dinero realizando depósitos en cajeros automáticos de Bitcoin.

Desafortunadamente, una vez que las víctimas depositan el efectivo, los fondos terminan en billeteras controladas por los delincuentes, haciendo casi imposible su rastreo o recuperación.

Consejos Prácticos para Protegerse

Para evitar caer en estas estafas, las autoridades aconsejan a los usuarios ser sumamente cautelosos ante cualquier comunicación inesperada de entidades financieras. Alerta en caso de sentir presión para hacer transferencias de dinero rápidamente. Aquí algunas recomendaciones:

– Verifique siempre la identidad de la persona que llama contactando directamente a la institución que aseguran representar.

– No apresure transacciones bajo presión o en situaciones de urgencia.

– Nunca comparta códigos QR ni contraseñas de su billetera virtual siguiendo instrucciones de desconocidos.

El incremento de estos fraudes resalta la crucial importancia de la educación financiera entre los usuarios y la necesidad de una regulación adecuada para el amplio crecimiento de los servicios de criptomonedas.