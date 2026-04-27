Aumento del Agua en el AMBA: Lo que Debes Saber para Mayo

Desde mayo de 2026, los usuarios de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires se enfrentarán a incrementos mensuales de hasta un 3%. Esta medida busca asegurar la continuidad del servicio a cargo de AySA y equilibrar sus finanzas.

Detalles de los Aumentos Tarifarios

El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) anunció una resolución que implementa incrementos del 3% cada mes entre mayo y agosto del 2026. De llevarse a cabo, la factura promedio podría alcanzar los $29,967 para ese período, excluyendo impuestos. Este plan se aparta de las subas previas que contemplaban aumentos de hasta el 4% entre enero y abril de 2026.

La decisión busca amortiguar el impacto económico en los usuarios, alargando el proceso de ajuste tarifario hacia abril de 2027, en vez de noviembre de 2026, como se planteó originalmente.

Alcance de los Aumentos y Perspectivas de AySA

Los nuevos precios afectarán a quienes residen en las áreas atendidas por Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), incluyendo partes de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Lugares específicos como Moreno, Ezeiza y Pilar estarán incluidos en esta reestructuración de tarifas.

Área de cobertura de AySA.

Desde AySA, se hizo hincapié en que el aumento es parte de un proceso gradual, que no solo busca equilibrar las cuentas de la empresa, sino también mantener la calidad del servicio y facilitar inversiones en infraestructura. Por lo tanto, se implementarán mecanismos de compensación, como la Tarifa Social, diseñada para reducir el impacto en sectores vulnerables. Además, se aplicará un descuento del 15% para usuarios de zonas con menos recursos.

Los ingresos de estas actualizaciones tarifarias estarán destinados a mejorar el servicio y optimizar la gestión operativa de la empresa.