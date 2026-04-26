Australia en vivo: Richard Marles critica el ‘deshonroso’ abucheo en las ceremonias de Anzac Day; dos desaparecidos tras incendio en las Blue Mountains.

Se ha desatado el pánico en Bowen Mountain, Nueva Gales del Sur, donde un devastador incendio consumió una vivienda, dejando a dos niños desaparecidos y a cinco personas hospitalizadas.

Detalles del Incidente

El siniestro comenzó en la madrugada, aproximadamente a las 2 a.m., cuando los servicios de emergencia recibieron reportes de humo y llamas. A su llegada, los bomberos encontraron la casa en llamas y trabajaron rápidamente para extinguir el fuego, que causó daños considerables a la estructura.

Rescate y Búsqueda

A pesar de que cinco personas lograron escapar de las llamas, dos niños permanecen desaparecidos. Las operaciones de búsqueda están en marcha, aunque las autoridades advierten que hay áreas de la casa que aún son peligrosas debido a las altas temperaturas y el riesgo de colapso.

“Estamos entrando al área con mangueras para buscar a las personas que todavía no han sido localizadas,” declaró el comisionado de RFS, Trent Curtin.

Estado de los Hospitalizados

Cabe mencionar que entre los hospitalizados se encuentra un hombre de 30 años, un adolescente y dos niños de primaria. Su condición es aún evaluada por los profesionales médicos.

Las autoridades han establecido un perímetro de seguridad mientras se investiga la causa del incendio, que dejó a la comunidad con gran preocupación.