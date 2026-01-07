Australia Post se disculpa por perder pintura aborigen valorada en $4,000

En un giro inesperado antes de las festividades, la artista aborigen Bobbi Lockyer se vio envuelta en una angustiante situación tras despachar una pintura que había laborado durante más de cien horas, solo para que al otro lado el paquete llegara vacío.

Bobbi Lockyer, reconocida por su trabajo y orgullosa de su herencia Ngarluma, Kariyarra, Nyulnyul y Yawuru, se siente devastada tras la pérdida de su obra, valorada en $4,000. La artista confiesa que el proceso de envío, aunque supuestamente seguro, terminó con un paquete vacío. “Es desgarrador”, expresa Lockyer, quien se mostró frustrada por la respuesta que recibió de Australia Post, que calificó como una mera “copia y pega”.

Un Proceso de Envío que Falló

Lockyer cuenta que siguió las instrucciones de un empleado de Australia Post para embalaje, utilizando un nuevo tipo de funda diseñada para evitar que los tubos se deslicen durante el tránsito. Sin embargo, lo que debería haber sido un gesto seguro se volvió un lamentable error cuando, al abrir el paquete, el coleccionista se encontró con un tubo de cartón vacío.

Un Regalo Muy Esperado

La artista relata que esta pintura era un encargo especial para un regalo de Navidad, preparado con anticipación para ser entregado justo antes de la celebración. “Al recibir la noticia, pensé: ‘Oh Dios, ¡esto es terrible!’” En el evento familiar, lo único que se presentó fue el envoltorio sin la obra que tanto deseaba el coleccionista.

Un Lío de Reclamos y Respuestas

Después de que el cliente reportara la situación, Australia Post cerró su caso, arguyendo que el embalaje no era adecuado. Para Lockyer, esto fue solo el inicio de una lucha constante. “He seguido enviando facturas que demuestran el valor de la pintura y pidiendo información sobre un posible objeto perdido”, agrega, resaltando la falta de respuestas claras y resolutivas de la empresa.

Compensación y Responsabilidad

Australia Post emitió un comunicado pidiendo disculpas a Lockyer aunque aclara que las compensaciones están limitadas generalmente a artículos de hasta $100. Sin embargo, también recomienda asegurarse de que se compre cobertura adicional para artículos más valiosos, algo que Lockyer, al parecer, no sabía.

“La situación es devastadora no solo para el cliente, sino también para mí. No he recibido indicios de que realmente están buscando la pintura. Me siento atrapada en un ciclo de respuestas automáticas”, concluye Lockyer, mientras espera que esta triste historia tenga un desenlace positivo en el futuro.