BCRA Relaja el Control del Dólar: Nuevas Implicaciones para Viajeros al Exterior

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha implementado un nuevo conjunto de medidas que buscan flexibilizar el control cambiario, beneficiando a empresas, exportadores y turistas. Esta decisión se produce tras tres meses de compras de reservas que han acumulado casi 5 mil millones de dólares.

El impacto de estas medidas se siente ya en el mercado, con el BCRA comprando 281 millones de dólares en un solo día, acercándose a su meta anual de 10 mil millones. La proximidad de la temporada de liquidación de agroexportaciones ha sido un factor clave en esta nueva estrategia.

Adiós al Límite de Extracciones en el Exterior

Una de las modificaciones más notables es la eliminación del límite para extracciones en cajeros del extranjero con tarjeta de crédito. Anteriormente, había un límite de 50 dólares para países limítrofes y de 200 dólares para el resto del mundo. Ahora, cada banco podrá establecer su propio tope, una medida que el BCRA confía en que no provocará un aumento significativo en la demanda de divisas, ya que estas extracciones se utilizan principalmente en situaciones de emergencia.

Es importante destacar que cada extracción puede conllevar comisiones que van entre los 14 y 19 dólares, además de los intereses por adelanto de efectivo.

Extensión de Plazos para la Liquidación de Divisas

Otra novedad relevante es la ampliación de los plazos para el ingreso de divisas, que ahora se extienden de 60 a 180 días. Esta medida busca sincronizar mejor los tiempos de ingreso y liquidación con la realidad de cada negocio, evitando apuros que pueden causar distorsiones en el mercado. Además, el tope de exportaciones que las empresas con sede local realicen a sus filiales en el exterior pasa de 50 millones a 200 millones de dólares anuales.

Las exportaciones de pequeñas cantidades y productos específicos también ganan un año adicional en sus plazos para liquidar divisas. A su vez, los artesanos y orfebres que exporten tendrán la posibilidad de retener los dólares generados por sus ventas.

Nuevas Oportunidades para Empresas con Deudas

El BCRA ha decidido equiparar las condiciones para las empresas que emiten deuda mediante obligaciones negociables. Ahora, también podrán acceder al mercado oficial para la adquisición de dólares requeridos para pagar deudas internas. Esta medida aliviará la presión sobre las compañías que deben cumplir con obligaciones en moneda extranjera y se facilitará el acceso para la cobertura de pasivos externos.

Intensificación del Control Contra el Esquema Financiero «Rulo»

Junto a estas flexibilizaciones, se ha incrementado la vigilancia sobre el uso del mercado cambiario. El BCRA ha establecido una restricción de 90 días para quienes hayan operado con dólares financieros con el fin de trasladar esos fondos al exterior. Esta medida busca prevenir prácticas especulativas que distorsionan los precios del mercado.

Con estas acciones, el BCRA da pasos significativos hacia la desarticulación gradual del control cambiario, ampliando las libertades para empresas y ciudadanos, mientras sigue manteniendo un monitoreo sobre el flujo de divisas en el país.