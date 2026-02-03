Benito Fernández responde a Caputo: «No es justo que nos llamen ladrones»

La industria textil argentina enfrenta desafíos serios, y el reconocido diseñador Benito Fernández se pronunció enérgicamente sobre las recientes declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quienes etiquetaron a los actores del sector como "ladrones".

Crisis en la industria textil argentina

Benito Fernández, figura emblemática del diseño argentino, criticó con firmeza los comentarios del ministro Caputo, quien aseguró que nunca compra ropa en Argentina por considerarlo un «robo». Fernández destacó que estas acusaciones no solo son inapropiadas, sino que además no ayudan a la situación actual de la industria, que se encuentra en una crisis profunda con un 70% de sus máquinas inactivas.

Un llamado a la defensa del sector

El diseñador manifestó que estas declaraciones generan un clima de confrontación en lugar de fomentar un diálogo constructivo. «Esto no se trata de un ataque personal. Lo que necesitamos es que el Estado apoye a una industria que es fundamental para el país», enfatizó Fernández en una entrevista con Radio con Vos.

Comparaciones internacionales

Fernández también comparó la situación local con la de otros países que protegen a su industria textil. “Estados Unidos y Brasil implementan impuestos para resguardar su producción. En China, el Estado subsidia a las empresas para que puedan competir, algo que debemos considerar seriamente», añadió.

La realidad económica de la industria

El diseñador subrayó que la alta carga impositiva y el costo de la mano de obra en Argentina son factores que elevan los precios de la ropa local, pero son necesarios para mantener empleos dignos y condiciones de trabajo justas. «Es esencial que la industria reciba el apoyo adecuado para evitar su colapso», concluyó.