Billetera MODO suma ChatGPT: Compras automáticas y descuentos personalizados

Con el auge de la inteligencia artificial, MODO se propone convertirse en la billetera digital preferida para los usuarios, revolucionando la forma en que realizamos nuestras transacciones diarias.

MODO: Innovación Inteligente en Pagos

Rafael Soto, CEO de MODO, enfatiza su misión: “Acompañar al usuario en cada transacción de su vida cotidiana”. Al buscar establecer una experiencia fluida para sus 25 millones de usuarios, MODO se conecta con un amplio ecosistema financiero.

La billetera digital trabaja con más de 35 bancos y 1 millón de comercios a nivel nacional, integrando participantes como Prisma, Fiserv y las principales marcas de tarjetas.

El plan estratégico de MODO para la utilización de IA

MODO no solo busca implementar un asistente en su aplicación, sino aprovechar herramientas como ChatGPT y Google Gemini para anticipar necesidades del consumidor y mejorar la experiencia de compra.

Impulsando el Comercio del Futuro

Soto comparte que “el propósito es establecer una interfaz que conecte usuarios, comercios y bancos”. La IA se proyecta como la clave para realizar compras automatizadas, donde el consumidor delega tareas a su asistente virtual, como hacer pedidos recurrentes.

Rafael Soto, CEO de MODO, presenta su visión para el ecommerce.

La compra asistida también será una de las características destacadas, permitiendo que los usuarios consulten opciones de productos y descubran las mejores ofertas disponibles a través de la inteligencia artificial.

Descuentos Personalizados y Experiencia del Usuario

MODO implementa un motor interno llamado SearchAI, que aprenderá de las preferencias del usuario para ofrecer promociones ajustadas a su historial de consumo. Con este enfoque, la billetera puede presentar ofertas más relevantes, utilizando datos sobre hábitos y preferencias.

La evolución hacia el uso de tecnología NFC en transporte público y peajes también optimiza el contexto de cada transacción, proporcionando información valiosa y mejorando la precisión de las recomendaciones de ahorro.

De acuerdo con Soto, “MODO no solo quiere ayudarte a gastar, sino a entender y optimizar tus finanzas”, ofreciendo herramientas para mostrar un historial de consumo y sugerir cómo manejar mejor tu presupuesto.

El futuro de MODO se traza con el objetivo de crear una experiencia personalizada similar a la que ofrece Netflix, adaptando promociones y ofertas a los intereses individuales de cada usuario.