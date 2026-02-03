Billeteras Electrónicas Triunfan sobre el Efectivo

Las formas tradicionales de pago están quedando atrás en Argentina. Hoy, las billeteras virtuales y los pagos por código QR se han convertido en la norma, reflejando un cambio notable en la manera en que los argentinos manejan su economía diaria.

La era del efectivo está llegando a su fin en Argentina. Un reciente informe del Banco Central revela que las extracciones de dinero en efectivo han disminuido drásticamente, mientras que las transferencias y los pagos digitales se disparan rápidamente. Esta transformación está redefiniendo el panorama financiero del país.

De acuerdo con el informe del Banco Central sobre Pagos Minoristas, las extracciones de efectivo por cajeros automáticos han caído un 43,5% en comparación con el año anterior. En contrapartida, las transferencias inmediatas han aumentado en más de un 24%, y los pagos con QR han tenido un notable crecimiento del 44%. Esta diferencia subraya un cambio fundamental en los hábitos de consumo de los argentinos.

Un giro en la gestión del dinero

Un dato revelador es que el 75% de las transferencias inmediatas se realizan desde o hacia cuentas virtuales, enfatizando el rol creciente de los proveedores no bancarios frente a los bancos tradicionales. En diciembre de 2025, se llevaron a cabo cerca de 753 millones de envíos de dinero en pesos, sumando $88,7 billones, con un aumento interanual cercano al 25%.

El impacto del QR Interoperable

El avance hacia una economía digital no solo se basa en la innovación, sino también en la interoperabilidad. Este sistema permite que cuentas bancarias y billeteras virtuales funcionen sin contratiempos, facilitando la adopción. En diciembre, se registraron alrededor de 97 millones de pagos con QR interoperable, alcanzando $2,2 billones, con un gran énfasis en la utilización de códigos QR.

Cambio en las preferencias de consumo

Los estudios también indican que aproximadamente 60% de los argentinos prefieren realizar pagos digitales en comercios, frente al 22% que todavía opta por el efectivo. Gabriel Meloni, experto en consumo, señala que esta digitalización se ha integrado en varios sectores, desde supermercados hasta servicios de transporte.

El rol de las tarjetas de crédito y el transporte público

A pesar de que el uso de tarjetas de débito ha disminuido un 12% interanual, las tarjetas de crédito han superado su uso, con 184,7 millones de pagos, totalizando $10,4 billones. Casi el 40% de estas transacciones provienen del comercio electrónico.

Incluso el transporte público se adapta a esta nueva realidad, con 21,5 millones de viajes pagados mediante QR en diciembre, evidenciando la preferencia por métodos digitales.

El camino hacia la integración regional

Con el sistema interno fortalecido, Argentina se dirige hacia la integración regional. Un estudio de Nuek indica que el 70% de los argentinos estaría abierto a utilizar sus billeteras digitales para realizar transferencias internacionales, siguiendo el ejemplo de Brasil y su sistema Pix.

Sin embargo, la digitalización también enfrenta desafíos. Un informe del Banco Central reveló un aumento del 93% en cheques rechazados por falta de fondos. Esto pone de relieve que, en medio de esta rápida modernización, persisten tensiones económicas que requieren atención.

Argentina está avanzando hacia un futuro donde el efectivo pierde relevancia práctica. El enfoque no solo debe ser la adopción de pagos digitales, sino también la mejora de la infraestructura y la gestión de riesgos en un entorno financiero cada vez más acelerado y conectado.