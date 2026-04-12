Billeteras Virtuales en Crisis: Argentinos Deudores al 30%

La creciente morosidad en las billeteras virtuales de Argentina se convierte en una preocupación seriosa para la estabilidad financiera del país, afectando a miles de hogares. Conoce los detalles de esta crisis que se agrava día a día.

El endeudamiento de los hogares argentinos que utilizan billeteras virtuales ha alcanzado un alarmante 30%. Este dato, basado en un informe del Banco Central de la República Argentina, resalta un aumento notable en la morosidad en los últimos meses.

Un Aumento Crítico en la Morosidad

Según el estudio, la morosidad en billeteras virtuales subió a 29,9% en febrero, lo que representa un incremento de más de dos puntos en comparación con enero. Esta cifra triplica los niveles registrados hace un año y medio, evidenciando una creciente tendencia de incumplimiento en este canal de financiamiento que se ha vuelto fundamental en los últimos años.

Los bancos tradicionales también están sufriendo las consecuencias: la morosidad familiar ha aumentado de 10,6% a 11,2%, marcando el nivel más alto desde 2004, lo que genera una preocupación adicional.

Impacto en el Sistema Financiero

El problema de la morosidad también afecta al sector corporativo, aunque de manera más moderada, con un aumento de 2,8% a 2,9%. En total, la morosidad en el sector privado ha pasado de 6,4% a 6,7% en el mismo período, indicando que la tensión se siente en todos los sectores.

Un Problema de Dimensiones Mayores

Este fenómeno no es atribuible a políticas de crédito específicas, sino que se considera un «fenómeno macro». El informe destaca que 28 de los 30 bancos analizados reportaron un aumento en los préstamos con demoras, sugiriendo un deterioro generalizado en la capacidad de pago.

Dentro de este contexto, Mercado Pago presenta un índice de irregularidad de 14,7%, colocando a la plataforma entre las que mejor se comportan, pero aún reflejando la tendencia negativa.

Causas de la Creciente Morosidad

El aumento de la morosidad está claramente relacionado con los altos niveles de tasas de interés. Actualmente, la Tasa Nominal Anual de los préstamos personales se encuentra en torno al 70%, con tasas efectivas que podrían llegar al 100% para los deudores. Este panorama no solo aumenta la carga financiera, sino que también afecta drásticamente la capacidad de pago de los hogares.

La combinación de altos intereses y la caída de ingresos explica el incremento en los atrasos, consolidando un escenario de mayor riesgo sistémico que afecta tanto a fintech como a instituciones bancarias tradicionales.