La reciente caída de Bioceres S.A. ha despertado numerosos rumores y análisis, pero detrás de la aparente debacle se oculta una maniobra financiera intrincada que transforma esta crisis en una oportunidad para los nuevos controladores.

Lo que inicialmente se presentó como el colapso de un gigante biotecnológico enfrenta una revelación sorprendente: la quiebra de Bioceres S.A. no solo fue un desenlace previsiblemente catastrófico, sino un movimiento financiero maestro que reportó ganancias asombrosas para el actual propietario, Union Group Venture Limited.

Análisis de la Estrategia Financiera

La presentación del 29 de diciembre de 2025 por Moolec Science S.A., ahora supervisora del Grupo Bioceres, revela una estrategia detrás de la decisión de llevar a la compañía al default que va más allá de la administración fallida. Se ha estimado que esta maniobra genera una ganancia contable extraordinaria de USD 95 millones.

De acuerdo con el informe de la Securities and Exchange Commission (SEC), la pérdida de control sobre Bioceres S.A. implicará una ganancia de USD 91 millones y una suma adicional de USD 5,3 millones por la pérdida de control de Bioceres LLC.

Efectos de la Desconsolidación

La «desconsolidación» de estas entidades tras la quiebra permitió limpiar los balances de la matriz, lo que concierne a un beneficio inmediato de importancia crítica para sus nuevos dueños.

Conflicto Accionario y Actores Clave

Durante las últimas semanas, el conflicto ha sido enmarcado como el reclamo de «200 chacareros», pero la realidad muestra que el verdadero poder recae en Union Group Venture Limited, comandado por el controvertido empresario uruguayo Juan Sartori.

La supuesta asamblea de accionistas que clamaba por respuestas ha sido orquestada en realidad por un accionista mayoritario que tomó el control y redirigió la estrategia empresarial drásticamente.

Cambio Drástico en la Gestión

Tras la asamblea del 15 de diciembre de 2025, Sartori designó un nuevo director, quien en solo 48 horas solicitó la quiebra de la compañía. Este movimiento efectivo resultó en un golpe directo a la estrategia de la antigua gestión, que buscaba reestructurar la deuda.

Desvío de Atención: Estrategia Judicial

Para desviar miradas de esta ingeniosa jugada financiera, la nueva dirección está en proceso de judicializar a la gestión anterior, presentando «chivos expiatorios» para desviar la culpa y justificar la quiebra ante la opinión pública y los acreedores.

Próxima Asamblea: Un Espectáculo Político

Union Group ha convocado una asamblea para el 25 de febrero para iniciar acciones legales contra los directores salientes, un movimiento que especialistas consideran más una maniobra de distracción que una acción sincera.

¿Quién es Juan Sartori?

Juan Sartori no es un desconocido en los círculos empresariales y políticos. Con un pasado lleno de inversiones polémicas y un puesto como senador en Uruguay, su figura ha sido objeto de múltiples cuestionamientos éticos. Desde clubes de fútbol hasta fondos de criptomonedas, su perfil se aleja de la tradicional figura del productor agropecuario argentino.

Así, el colapso de Bioceres S.A. se reinterpreta: no como un síntoma del fracaso en un modelo de negocio, sino como una estrategia calculada donde la quiebra se muestra como un negocio más lucrativo que la producción misma.