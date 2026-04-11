Bioferia 2026: ¡El mayor festival de sustentabilidad de la región en el Hipódromo!

Este fin de semana, el Hipódromo de Palermo se transformará en el corazón del movimiento sostenible de Latinoamérica. La séptima edición de Bioferia promete mucho más que un evento: será un espacio de celebración y aprendizaje.

Un Encuentro Imperdible

Tras el éxito de su última edición, que reunió a más de 45,000 visitantes, Bioferia regresa con un programa enriquecido y lleno de sorpresas. Con más de ocho escenarios y 12 áreas temáticas, esta experiencia será un viaje a través de la vida cotidiana sostenible.

Áreas Temáticas Diversas

Los asistentes podrán explorar secciones dedicadas a la alimentación, movilidad, arquitectura y diseño sostenible, moda consciente, y hasta un innovador observatorio de hongos. Cada rincón estará diseñado para inspirar a los participantes a adoptar un estilo de vida más sustentable.

La Música que Inspira

La Bioferia 2026 no solo informará, sino que también entretendrá. Con una variada grilla musical que incluye a bandas como Ainda, Rusea y Nación Ekeko, además de propuestas de ecstatic dance y coffee raves, el evento promete ser una celebración vibrante y llena de energía.

Oportunidades de Aprendizaje

Para quienes deseen profundizar en el tema de la sostenibilidad, expertos ofrecerán charlas y talleres centrados en soluciones para un futuro más consciente. También habrá espacios de bienestar con actividades como clases de yoga, meditación y fitness, así como iniciativas para la plantación de especies nativas.

Gastronomía Consciente

No podía faltar una propuesta gastronómica que refleje el compromiso con el planeta. El mercado contará con opciones vegetarianas, veganas y sin gluten, promoviendo el consumo responsable y el triple impacto a través de la colaboración entre empresas, emprendedores y ONGs.

Arte e Innovación

El arte será un componente clave de la Bioferia, con instalaciones inmersivas, pintura en vivo y esculturas que reinventan los materiales. Contará con la participación de artistas como Romina Yurzola, Catalina Guerrico, Parley Argentina y TACHA, aportando un toque creativo y reflexivo al evento.