Bitcoin supera los USD 75,000 y provoca una ola de pérdidas

Una drástica caída en el mercado de criptomonedas refleja la volatilidad actual, con Bitcoin perdiendo más de $300,000 millones en solo dos días.

Bitcoin (BTC) ha visto un descenso significativo, alcanzando un mínimo de $74,000 durante el último fin de semana. Este movimiento provocó una pérdida cercana a $300,000 millones en capitalización de mercado, afectando a los principales activos digitales, según informes de CoinGecko.

Entre la noche del 30 de enero y el 1 de febrero, la capitalización total del mercado cripto se redujo de $2.96 billones a $2.67 billones, lo que evidencia la magnitud del deslizamiento.

Un Desplome Inesperado

Durante este mismo intervalo, Bitcoin tocó fondo en $74,591, una cifra no vista en casi diez meses. Sin embargo, tras esta caída, el cripto rey experimentó un rebote que lo llevó de nuevo por encima de los $75,000, alcanzando brevemente los $77,000.

Causas de la Caída

Diversos factores contribuyeron a este desplome:

Liquidaciones de posiciones apalancadas que intensificaron la presión de venta.

que intensificaron la presión de venta. Incertidumbre política y económica a nivel global, lo que generó un incremento en el riesgo.

a nivel global, lo que generó un incremento en el riesgo. Toma de ganancias por parte de inversores que buscaban asegurar beneficios tras un período de creciente valor.

No solo Bitcoin se vio afectado: Ethereum bajó hasta $2,166, acumulando una pérdida superior al 20% en la semana.

Impacto en el Mercado de Altcoins

Las altcoins también sintieron el peso de la caída. Activos como BNB, XRP y Solana cayeron entre 12% y 16% en los últimos siete días, mientras que DASH vio su valor reducido en 25%.

El descenso no se limitó al mundo cripto; también los metales preciosos y los principales índices de Wall Street se vieron arrastrados por la situación volátil. El oro y la plata retrocedieron en torno al 3.5%, coincidiendo con la caída de los futuros de las acciones estadounidenses, donde el S&P 500 descendió un 0.58% y el Nasdaq 100 un 0.85%.