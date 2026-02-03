Bitcoin supera los USD 75,000 y provoca una ola de pérdidas

Fin de Semana Turbulento: Bitcoin Cae por Debajo de los $75,000 y el Mercado Cripto Sufre Pérdidas Millonarias
Una drástica caída en el mercado de criptomonedas refleja la volatilidad actual, con Bitcoin perdiendo más de $300,000 millones en solo dos días.
Bitcoin (BTC) ha visto un descenso significativo, alcanzando un mínimo de $74,000 durante el último fin de semana. Este movimiento provocó una pérdida cercana a $300,000 millones en capitalización de mercado, afectando a los principales activos digitales, según informes de CoinGecko.
Entre la noche del 30 de enero y el 1 de febrero, la capitalización total del mercado cripto se redujo de $2.96 billones a $2.67 billones, lo que evidencia la magnitud del deslizamiento.
Un Desplome Inesperado
Durante este mismo intervalo, Bitcoin tocó fondo en $74,591, una cifra no vista en casi diez meses. Sin embargo, tras esta caída, el cripto rey experimentó un rebote que lo llevó de nuevo por encima de los $75,000, alcanzando brevemente los $77,000.
Causas de la Caída
Diversos factores contribuyeron a este desplome:
- Liquidaciones de posiciones apalancadas que intensificaron la presión de venta.
- Incertidumbre política y económica a nivel global, lo que generó un incremento en el riesgo.
- Toma de ganancias por parte de inversores que buscaban asegurar beneficios tras un período de creciente valor.
No solo Bitcoin se vio afectado: Ethereum bajó hasta $2,166, acumulando una pérdida superior al 20% en la semana.
Impacto en el Mercado de Altcoins
Las altcoins también sintieron el peso de la caída. Activos como BNB, XRP y Solana cayeron entre 12% y 16% en los últimos siete días, mientras que DASH vio su valor reducido en 25%.
El descenso no se limitó al mundo cripto; también los metales preciosos y los principales índices de Wall Street se vieron arrastrados por la situación volátil. El oro y la plata retrocedieron en torno al 3.5%, coincidiendo con la caída de los futuros de las acciones estadounidenses, donde el S&P 500 descendió un 0.58% y el Nasdaq 100 un 0.85%.