Borrasca Nils: 86 heridos en Cataluña, alerta roja en País Vasco y Melilla aislada por mar

Las intensas rachas de viento han dejado una estela de incidentes en Baleares, donde los servicios de emergencia han estado en alerta máxima. ¿Qué ha sucedido?

Impacto de vientos de hasta 162 km/h

Desde medianoche hasta las 20:00 horas del jueves, los vientos en Mallorca han llegado a alcanzar velocidades impresionantes de hasta 162 km/h en Alfàbia. Esto ha resultado en un total de 383 incidentes a través del archipiélago, con la mayoría de las incidencias reportadas en Mallorca, especialmente en Palma, Inca, Calvià, Manacor y Alcúdia.

Movilización de servicios de emergencia

La categoría de emergencia ha llevado a los bomberos de Mallorca a gestionar 131 incidentes, de los cuales han intervenido directamente en 60 casos. Las situaciones más comunes incluyen desprendimientos, caídas de árboles y obstáculos en la vía pública.

Cierre del puerto de Ibiza y vuelos cancelados

Con vientos que han alcanzado los 100 km/h, el puerto de Ibiza fue cerrado. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) continúa con el aviso naranja por condiciones adversas en el mar y fuertes vientos, previniendo olas de hasta 8 metros, lo que ha llevado a la cancelación de numerosos vuelos: al menos 20 en Ibiza, 12 en Menorca y 3 en Palma, además de varios desvíos adicionales.

Fuerte temporal de viento en Cataluña: 3.495 avisos

La Generalitat de Cataluña recibió un total de 3.495 avisos entre la medianoche y las 22:00 del jueves debido a los fuertes vientos generados por la activación del Ventcat. Las regiones más afectadas incluyen la Metropolitana Nord y Sud, con 1.641 y 1.483 avisos respectivamente, seguidas por Girona y Tarragona.

Andalucía en alerta: 3.065 personas desalojadas

En medio de la llegada de una nueva borrasca, Andalucía ha disminuido el número de evacuados a 3.065 personas. La Junta ha activado medidas de seguridad en 22 municipios de Cádiz, Málaga y Sevilla, donde se ha suspendido la actividad escolar. Se anticipan lluvias y vientos intensos que mantendrán la región en alerta.

Crece el río Segura: alerta en Albacete

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha emitido un aviso ES-Alert en varios municipios de Albacete ante un posible aumento en el caudal del río Segura, lo que podría provocar inundaciones. Las autoridades han prohibido el acceso a los márgenes del río y han aumentado la presencia de equipos de emergencia.

Suspenden clases en 22 localidades andaluzas

Debido a la creciente preocupación por las condiciones meteorológicas, se han suspendido las clases en 22 municipios de Andalucía, afectando a diversas rutas de transporte escolar y llevando a la implementación de alternativas virtuales en ciertas áreas.

Rachas de viento extremas causan 11 heridos en Barcelona

El intenso viento registrado en Barcelona ha dejado a 11 personas heridas, una de ellas en estado crítico tras un accidente laboral. Se han atendido más de 700 incidentes durante la jornada, llevando a la ciudad a mantener medidas de seguridad hasta pasada la medianoche.

Aumento de caudales en el Ebro por lluvias y deshielo

La Confederación Hidrográfica del Ebro ha advertido sobre nuevas crecidas en varios ríos de la región, consecuencia de las recientes lluvias y la fusión de la nieve. Las crecidas están alcanzando niveles altos y se están gestionando vertidos en embalses para manejar el aumento de caudal.

Escuela de música en Barcelona sufre daños por el viento

El viento ha causado daños significativos al arrancar el tejado de una escuela de música en el barrio de Gràcia. Sin heridos reportados, los servicios de emergencia continúan atentos a las condiciones climáticas adversas que persisten en la región.