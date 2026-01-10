Brasil cede embajada argentina en Venezuela a Italia

La tensión entre Argentina y Brasil aumenta tras recientes críticas del presidente Javier Milei a Luis Inácio Lula da Silva. A partir del 15 de enero, Brasil dejará de cuidar la embajada argentina en Caracas, que pasará a ser gestionada por Italia.

Decisión de Lula da Silva

El gobierno brasileño ha tomado la sorpresiva decisión de cesar su representación diplomática de Argentina en Venezuela. Esta determinación, informada por el canciller Mauro Vieira al embajador argentino en Brasil, Pablo Quirno, fue personal del mismo Lula da Silva. En medio de un clima de tensión política, la custodia de la embajada argentina se trasladará a la administración italiana, liderada por Giorgia Meloni, con quien Milei mantiene una relación cordial.

Causas del Malestar Diplomático

Detrás de esta decisión hay un acumulado de desavenencias. El enfoque de Milei en redes sociales, donde hizo uso de imágenes despectivas hacia Lula y Brasil, encendió tensiones. Fuentes cercanas al gobierno brasileño revelaron que Lula optó por no responder a los ataques y prefirió priorizar las relaciones bilaterales, no obstante, la actitud de ciertos sectores del oficialismo argentino generó el quiebre.

Las Críticas que Desencadenaron la RUPTURA

Un episodio que dejó herida a la diplomacia brasileña fue la difusión de un mapa en el que Milei presentaba a Argentina y otros países como «high tech», mientras que Brasil y Colombia eran catalogados como una «gran favela.» La reacción fue rápida; Vieira señaló que el mapa requería una «actualización urgente» y ofreció datos sobre la sólida macroeconomía brasileña.

Situaciones Conflictuadas: Más Allá de las Redes Sociales

A pesar del malestar, Brasil mantuvo un foco humano y solicitó la inmediata liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien lleva más de un año detenido en una cárcel venezolana. Esta solicitud fue parte de una serie de discusiones que involucraron a gobiernos de diversos países, incluidos Estados Unidos, en el contexto del nuevo régimen de Delcy Rodríguez.

La Historia Diplomática entre Argentina y Venezuela

Históricamente, la relación entre Argentina y Venezuela ha fluctuado según los gobiernos. El kirchnerismo fuertemente alineado al chavismo fue reemplazado por el enfoque más severo de Mauricio Macri, que relegó el estatus de embajador. Bajo la administración de Alberto Fernández, se restableció esta figura, pero tras la llegada de Milei, las tensiones se incrementaron, llevando a la expulsión de diplomáticos argentinos por el régimen de Maduro.

Las Implicaciones para el Futuro

Con Yasmin de Rodríguez al mando de Venezuela, Milei enfrenta un nuevo dilema sobre la diplomacia argentina en esa nación. En reuniones con activistas opositores, se ha considerado cómo abordar la situación, especialmente con el reconocimiento de la figura de Edmundo González Urrutia en el futuro político de Venezuela. La incertidumbre se mantiene a medida que el nuevo gobierno explore las mejores estrategias para interactuar con el régimen venezolano.