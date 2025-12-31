Brasil se Retira del Top 10 de Economías Mundiales por Primera Vez en la Historia Contemporánea

El panorama económico de Brasil se vuelve cada vez más inquietante. Las señales de desaceleración afectan tanto el ámbito interno como el internacional, generando serias preocupaciones sobre el futuro cercano.

El economista Patricio de la Barra expresó, en entrevista con Canal E, que “la política económica implementada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva no ha conseguido los resultados esperados”, señalando que el país ha dejado de ser uno de las diez mayores economías del mundo por primera vez en su historia contemporánea.

Aunque algunos datos oficiales parecen indicar una mejora, De la Barra sostiene que el panorama es más complejo. “Se ha notado un cierto maquillaje en las cifras del Instituto Brasileño de Estadísticas y Geografía”, y destacó que el índice de desempleo, ubicado en 5,2%, puede estar distorsionado. Esto se debe a la alta contratación estacional en noviembre y diciembre por turismo y festividades, lo que complica el análisis real del mercado laboral.

El ingreso masivo de turistas, que supera los nueve millones, ha ayudado a mantener cierta actividad económica. “Más de 1.200.000 argentinos han visitado Brasil”, añadió, aunque hizo hincapié en que este impulso es momentáneo y no soluciona los problemas estructurales del país.

Tasa de Interés Histórica y Preocupaciones por la Inflación

Un reto significativo es la política monetaria. Según De la Barra, “Brasil tiene una tasa de interés alrededor del 15%, una cifra sin precedentes”. El Banco Central se muestra reacio a reducirla debido a temores de un rebrote inflacionario, a pesar de que los economistas claman por medidas que alivien el costo del crédito.

Además, la reciente reforma del impuesto a la renta, que exime de pagos a quienes ganan hasta 5.000 reales, podría ser un freno a la recaudación, generando un déficit de aproximadamente 28.000 millones de reales, equivalente a unos 6.000 millones de dólares. De la Barra advierte que esta pérdida fiscal complicará las políticas económicas del gobierno.

Elecciones y Dudas sobre el Futuro Económico

Con las elecciones en el horizonte, la incertidumbre económica se intensifica. “El gobierno apuesta todas sus cartas al consumo”, indicó De la Barra. Sin embargo, la postura restrictiva del Banco Central añade presión al clima de confianza en los mercados, lo que podría desencadenar problemas en el acceso al crédito internacional.

El economista también cuestionó la veracidad de los datos sobre inflación, mencionando que, “mientras se habla de una inflación del 4,5%, los precios en los supermercados han tenido aumentos del 30 al 40%”, lo que refleja un descontento social que podría afectar las posibilidades de reelección de Lula.

Ante este panorama, el analista concluyó: “Si no se implementan cambios significativos en la política económica, la reelección de Lula se enfrentará a serios obstáculos”.