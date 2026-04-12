Caen 0,4% los precios de alimentos y bebidas al inicio de abril de 2026

Inflación de Alimentos: Primeras Señales de Alivio en Abril 2026

La consultora LCG revela que la inflación en alimentos y bebidas sufrió una baja del 0,4% en la primera semana de abril, lo que trae esperanza para los consumidores argentinos.

Según el último informe de Labour, Capital & Growth (LCG), se reportó una desaceleración en el ritmo inflacionario, con un incremento mensual promedio del 1,6% en las últimas cuatro semanas. Este contexto es alentador, aunque aún está lejos de los niveles deseados por los argentinos.

Un Análisis Detallado de la Inflación

Este análisis se realiza mediante técnicas de recolección de datos en línea, donde se monitorean los precios de más de ocho mil productos en cinco supermercados de Buenos Aires. Este enfoque permite tener una visión clara del comportamiento de los precios en el mercado local.

Una Recuperación Gradual

La caída del 0,4% en los precios de alimentos recupera una tendencia de descenso observada durante marzo, donde se registraron bajas de 0,2% y 0,6%, interrumpidas solo por un aumento del 1,5% en la última semana de ese mes.

Crédito: LCG

Aumentos y Bajas en los Precios de Alimentación

Durante esta semana, algunos productos como los lácteos y huevos experimentaron un incremento del 3,2%. Otros rubros que vieron aumentos fueron las verduras (0,8%) y frutas (0,6%). En contraste, los productos de panificación, cereales y pastas cayeron un 2,3%, mientras que las carnes descendieron un 2,0%.

Un Reporte Prometedor

La consultora indicó que el efecto de los precios de carnes y lácteos sigue siendo significativo, representando un 70% de la inflación promedio en las últimas cuatro semanas. Este contexto sugiere que, aunque hay sectores que aumentan, otros comienzan a aliviar la presión económica sobre las familias.

Perspectivas para Abril 2026

La medición de precios por EcoGo también indica un incremento del 0,5% en alimentos y bebidas, proyectando una inflación mensual del 2,3%. La situación puede verse influenciada por la dinámica en el sector de combustibles, que, a pesar de un acuerdo para congelar precios, dejó un efecto arrastre evidente.

Informes de Otras Consultoras

Por su parte, Analytica también reportó una baja del 0,4% en los precios de alimentos en supermercados, con un promedio de inflación de 1,7% en las últimas cuatro semanas. Se espera un aumento general de precios del 2,8% durante abril, con destacados incrementos en pescados y mariscos.

Esta diversidad de datos muestra un panorama complejo, pero esperanzador para los consumidores, quienes esperan una disminución en la inflación de alimentos y una mejora en su poder adquisitivo en el corto plazo.