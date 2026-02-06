Cancelan icónico festival de cerezos en Japón por el mal comportamiento de turistas

El Festival de Cerezos en Japón es Cancelado: Una Decisión que Afecta a la Comunidad

Las autoridades de Fujiyoshida han decidido cancelar el popular festival de los cerezos debido al desbordante aumento de turistas, que ha comenzado a causar serios problemas a los residentes.

Ubicada cerca del emblemático monte Fuji, Fujiyoshida se ha convertido en un imán para turistas durante la temporada de floración de los cerezos. Sin embargo, la afluencia masiva ha llevado a las autoridades locales a tomar una drástica medida: la cancelación del festival anual.

El Impacto del Turismo Desmedido

Este encantador destino ha experimentado una avalancha de visitantes que ha desbordado la capacidad de la ciudad. Los residentes se quejan de interminables atascos de tráfico, problemas de saneamiento y, en algunos casos extremos, intrusiones a propiedades privadas.

Problemas de Saneamiento y Comportamiento de los Visitantes

Los vecinos han denunciado situaciones alarmantes, como que los turistas utilizan jardines privados como baños. Los problemas de desechos se han vuelto una carga insostenible, erosionando la calidad de vida de la comunidad.

La Belleza de los Cerezos, Ahora en Crisis

A pesar de ser un espectáculo natural de renombre internacional, con el monte Fuji de fondo, la belleza de Fujiyoshida ahora está amenazada por el exceso de turismo. Según el alcalde, Shigeru Horiuchi, la tranquilidad de los ciudadanos se ha visto severamente comprometida, y se enfrentan a una «fuerte sensación de crisis».

Diez Años de Celebración y Sus Consecuencias

Desde 2016, el parque Arakurayama Sengen se había convertido en el epicentro del festival, ofreciéndole a los visitantes vistas panorámicas de la ciudad durante la temporada de sakura. Sin embargo, los niveles de visitas diarias han crecido hasta 10,000, exacerbando el problema de manera alarmante.

Las autoridades han determinado que este auge se debe a varios factores, como la devaluación del yen y la creciente fama del lugar en las redes sociales.

Quejas y Medidas Futuras

Aunque el festival ha sido cancelado, se espera un nuevo aumento de visitantes en los próximos meses. Las quejas de los residentes continúan, y muchos temen que el comportamiento de los turistas no controlado persista.

No es la primera vez que Japón ha tenido que lidiar con el comportamiento inapropiado de los visitantes. En 2024, se implementaron barreras para limitar el acceso a ciertos puntos de interés, debido a la preocupación por la imagen del país y el bienestar de sus ciudadanos.

Una Tendencia Global

Japón no es el único país enfrentando problemas similares. A nivel mundial, muchas ciudades están tomando medidas para afrontar la sobrecarga de turismo. Recientemente, Italia y Venecia han comenzado a implementar tarifas para controlar el flujo de visitantes, recaudando fondos que se destinarán al mantenimiento de lugares emblemáticos.

La situación en Fujiyoshida es un recordatorio de que la popularidad turística puede tener un costo, y que es esencial encontrar un equilibrio entre el turismo y la calidad de vida de sus habitantes.