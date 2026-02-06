Canciller alemán visita Qatar para impulsar cooperación en medio de tensiones regionales

La gira del canciller alemán Friedrich Merz por el Golfo Pérsico tiene como eje central la preocupación por la influencia de Irán en la región, abordando temas claves como la cooperación energética y la seguridad.

El canciller alemán Friedrich Merz ha estado en Doha como parte de su gira por el Golfo, marcando un enfoque claro en las tensiones generadas por Irán. Durante su visita a Qatar, Merz resaltó la necesidad de frenar la conducta beligerante de Teherán y abogó por el diálogo para reducir las tensiones en la región.

Un Diálogo Crucial en Doha

En su encuentro con el Emir de Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, se abordaron diversos temas relacionados con la cooperación económica, el comercio, así como las necesidades de defensa. Este diálogo se sitúa en un contexto más amplio de crecimiento en las relaciones entre Alemania y los países del Golfo desde la invasión rusa a Ucrania, que alteró gravemente el suministro energético en Europa.

Fortaleciendo Alianzas Energéticas y de Seguridad

Qatar ha emergido como un proveedor clave de gas natural licuado, vital para la diversificación energética de Alemania. Merz subrayó la importancia de establecer asociaciones estratégicas, argumentando que «necesitamos asociaciones más que nunca en un momento donde las potencias globales influyen fuertemente en la política».

La Gira Continua: De Arabia Saudita a los Emiratos Árabes Unidos

Antes de llegar a Doha, Merz se reunió en Arabia Saudita con el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Su viaje se cerrará con una visita a los Emiratos Árabes Unidos, donde se espera que las conversaciones aborden temas similares a los discutidos en Qatar y Arabia Saudita.