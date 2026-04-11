Caos Político en Perú: ¿Qué Impacto Tendrá en la Economía?

Perú: Resiliencia Económica en Medio del Caos Político

A pesar de un entorno político agitado, donde han caído tres presidentes en menos de un año, la economía peruana muestra una notable estabilidad. ¿Podría esto simbolizar el experimento de un país que desafía la lógica del estado?

Un Panorama Político Turbulento

Desde octubre, Perú ha visto caer a tres presidentes, sin que los mercados reaccionen de manera drástica. El riesgo país solo ha aumentado levemente, y los CDS se mantienen por debajo de su promedio quinquenal, mientras que la moneda se aprecia frente al dólar.

Este fenómeno invita a preguntarse: ¿está Perú viviendo un ensayo de economía libertaria en medio del caos político? Con un presidente interino de 83 años, José María Balcázar, en el cargo, el país intenta mantener un gabinete en constante cambio, pero la preocupación pública parece escasa. Mientras tanto, la economía sigue creciendo, con un 3% de aumento el año pasado y exportaciones que baten récords, aunque la inflación, impulsada por la guerra en Medio Oriente, ha visto picos en marzo.

Un País en Crisis Permanente

La situación plantea interrogantes sobre la naturaleza de la estabilidad política en Perú, un país que ha logrado sostener un crecimiento macroeconómico admirable a pesar de su caótico sistema político. Esta “normalidad anormal” no es sostenible a largo plazo, y un déficit democrático que persiste desde hace años podría resultar perjudicial.

Las Elecciones Generales y Sus Implicaciones

Las elecciones generales programadas para el 12 de abril representan un nuevo capítulo. Con más de 30 candidatos y un electorado apático, es probable que la inestabilidad continúe. El retorno a un Congreso bicameral no garantiza la solución de conflictos políticos, y quien resulte vencedor se hallará ante un desafío monumental de gobernabilidad.

Incluso si los candidatos favorables al sector empresarial alcanzan una segunda vuelta, la falta de poder político podría dificultar su capacidad para acometer reformas esenciales en un contexto de alta corrupción e inseguridad. Necesitarán forjar alianzas en un entorno político fragmentado, lo que plantea un reto considerable.

Retos en el Horizonte

Las presiones externas, como el manejo geopolítico del puerto de Chancay, propiedad china, podrían complicar aún más la situación. Con China como principal socio comercial, cualquier intento de reconfiguración de alianzas será complicado. Además, el nuevo presidente tendrá la difícil tarea de cumplir con objetivos fiscales más rigurosos ante un Congreso que prioriza el gasto.

Impacto de la Corrupción en la Economía

Tras la elección de Pedro Castillo en 2021, la economía sufrió una fuga histórica de capitales y una parálisis casi total. Esta experiencia resalta que, aunque la fortaleza macroeconómica es importante, la inestabilidad política puede desestabilizarla rápidamente.

La Salida de un Líder Financiero

La eventual salida de Julio Velarde, presidente del banco central por más de dos décadas, añade otra capa de incertidumbre. Su liderazgo ha sido clave para mantener la economía a flote, y su posible retirada genera inquietud en un contexto político ya precario.

Como señala Urpi Torrado, directora de la encuestadora Datum, «hay un malestar general con la política, la gente siente que la economía podría crecer más sin estos problemas».

La resistencia del Perú ante la adversidad política es notable, pero sin liderazgo y dirección, esta fortaleza podría erosionarse. La historia ha demostrado que la estabilidad es temporal y, si no se toman decisiones acertadas, el caos podría finalmente impactar la economía de manera irreversible.