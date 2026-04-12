Carli Jiménez: De hijo de La Mona a empresario del espectáculo, superando bullying y aprendiendo de papá

En una reveladora entrevista, Carli Jiménez, hijo de la icónica "La Mona" Jiménez, comparte su viaje hacia el éxito en el mundo del entretenimiento mientras lleva consigo los matices de su herencia familiar y lucha contra los prejuicios que rodean su pasado.

Un legado que pesa, pero también impulsa

Carli Jiménez, a sus 44 años, se ha convertido en un referente del entretenimiento en Argentina, destacándose no solo como hijo del legendario cantante de cuarteto, sino como un potente empresario en la producción de espectáculos. Desde su infancia en el barrio Cerro de las Rosas en Córdoba, ha aprendido a lidiar con la sombra de su famoso padre y ha forjado un camino propio que trasciende las fronteras de su querida provincia.

Desafíos de crecer en la sombra de una leyenda

Carli recuerda cómo su infancia estuvo marcada por la discriminación y el desafío de construir su identidad. «Cuando era niño, a veces no me invitaban a los cumpleaños porque era el hijo de ‘La Mona'», confiesa. Sin embargo, este camino no solo le enseñó a enfrentar prejuicios, sino que también le brindó lecciones valiosas sobre la resiliencia, inspiradas en el ejemplo de su padre. «Nunca vi a mi viejo rendirse», asegura.

El impacto de la educación y la solidaria enseñanza del cuarteto

Hoy, Carli no solo se dedica a producir conciertos, sino que también imparte clases de música a jóvenes en situaciones vulnerables en Córdoba. «Llegué a tener 140 chicos aprendiendo a tocar instrumentos», relata orgulloso. Muchos de ellos han llegado a tocar en bandas profesionales, incluso junto a su padre.

Un empresario multidimensional

Establecido en Buenos Aires desde los 17 años, Carli inicialmente se alejó de la figura de su padre. Sin embargo, un giro en su vida lo trajo de regreso a la música. Tras la enfermedad de «La Mona», su unión con él fue inevitable: «Comencé a cantar con él mientras manejaba sus producciones», afirma.

Producción y conexión con artistas variados

A lo largo de su carrera, Carli ha diversificado su trabajo, colaborando con artistas de diferentes géneros, desde Willy Crook hasta Alfredo Casero. «Mi papá no entendía al principio, pero hoy vemos el valor de esa experiencia en el ámbito del entretenimiento», reflexiona.

Innovaciones en el futuro del entretenimiento

Carli está a la vanguardia de importantes proyectos, como la construcción de un nuevo arena en Córdoba para 14,000 espectadores y un Festival Nacional del Cuarteto en el Estadio Único de La Plata. «Vamos a celebrar nuestras raíces y llevar el cuarteto a nuevos horizontes», dice con entusiasmo.

Un legado que se expande

Junto a su socio, el influyente productor José Palazzo, Carli está involucrado en proyectos que evaluarán el impacto económico de los eventos. «Es algo revolucionario para la industria», asegura. Con una visión clara, busca posicionar a su familia y la cultura del cuarteto a nivel nacional e internacional.

Lecciones de vida y pasiones

A medida que comparte su vida, Carli destaca la importancia del deporte y su amor por los tatuajes, un símbolo de su identidad. «Desde muy chico me atrajo el mundo del arte corporal», cuenta. Asimismo, expresa su admiración por su padre, quien sigue trabajando incansablemente a los 74 años. «Su resiliencia es mi mayor inspiración», concluye Carli, mostrando que el viaje apenas comienza.