Carlos Alcaraz, con férula en la muñeca, enfrenta incertidumbre para Roland Garros

El destacado tenista español Carlos Alcaraz, considerado uno de los mejores del mundo, se llevó el premio como el mejor deportista masculino de 2025 en la reciente ceremonia de los Laureus. Sin embargo, su presencia en el evento se vio opacada por una lesión que podría complicar su participación en futuros torneos.

Durante la gala, Alcaraz lucía una férula notable en su muñeca derecha y antebrazo, un recordatorio de su reciente baja en el ATP de Barcelona y su inminente ausencia en el Masters 1000 de Madrid. Este contratiempo ha generado gran inquietud tanto en el jugador como en su equipo.

Lesiones y Dudas sobre el Futuro

En la alfombra roja, Alcaraz expresó su preocupación, sugiriendo que su participación en Roland Garros, el segundo Grand Slam del año, podría estar en riesgo. Los recientes estudios realizados han indicado que la situación de su muñeca es más grave de lo que se pensaba inicialmente, lo que llevó a su equipo médico a recomendar una pausa en la competencia.

Palabras de Alcaraz

“La siguiente prueba va a ser crucial. Estamos intentando hacer todo lo que esté en nuestras manos para que esa prueba salga bien. Estoy intentando tener mucha paciencia en estos días”, compartió el tenista en una entrevista.

Consejos de Expertos

Feliciano López, ex top 15 del ranking mundial y actual director del torneo de Madrid, comentó sobre la naturaleza de la lesión, remarcando su experiencia personal al sufrir un problema similar. “Espero que no esté roto. Cuando me lastimé, no podía sostener la raqueta durante semanas”, declaró.

Recomendaciones de Toni Nadal

Toni Nadal, reconocido entrenador y tío de Rafael Nadal, también aconsejó a Alcaraz que sea cauteloso. “A su edad, no debe arriesgar. Lo mejor es asegurarse de que la lesión esté completamente curada antes de regresar a la competición”, advirtió Toni.

Reflexiones de Alcaraz

El joven tenista, a pesar del dolor de perderse el torneo de Madrid, comentó sobre la importancia de aprender de estas experiencias. “No tengo miedo de perder lo que deba perder. Debo recuperarme bien de esta lesión si no quiero que me afecte en el futuro”, concluyó Alcaraz, mostrando una madurez sorprendente para su corta edad.