Carlos Rosenkrantz: ‘La Corte Suprema no favorece casos de corrupción’

El juez de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, emitió un contundente comunicado para desmentir afirmaciones de un artículo publicado en La Nación, donde se sugería que el tribunal estaba orientado a casos de corrupción.

Este domingo, el magistrado dejó clara su postura al afirmar que la Corte no está enfocada en «los casos de corrupción» para 2026, enfatizando que tal interpretación no representa la función actual del tribunal. Rosenkrantz argumentó que su labor está regida por la imparcialidad, evitando cualquier favoritismo hacia figuras públicas o cuestiones políticas.

Refutación a las Afirmaciones de la Prensa

En su comunicado, el juez subrayó que “la Corte no impulsa procesos por decisión propia”. Aclaró que no existe la facultad de acelerar expedientes, como los juicios en curso contra Cristina Kirchner o la causa de los Cuadernos de las Coimas. Según Rosenkrantz, el progreso de estas causas depende de jueces en instancias inferiores y tribunales intermedios, contradiciendo las acusaciones del artículo que mencionaba una supuesta injerencia del tribunal.

Preocupación por Vacantes en la Corte

A pesar de sus desacuerdos, Rosenkrantz coincidió con una parte del artículo al expresar su inquietud por las vacantes en el tribunal. Actualmente, la Corte está compuesta solo por tres miembros —Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y él mismo— tras la jubilación de Juan Carlos Maqueda a finales de 2024. La ley establece que la Corte debe contar con cinco jueces, y las recientes propuestas de nombramientos han fracasado en el Senado, lo que ha dejado al organismo funcionando con su mínimo de miembros durante todo 2025.

Desacuerdos con el Artículo de La Nación

El artículo de *La Nación*, de fecha 27 de diciembre, generó revuelo al afirmar que la Corte estaría orientada a revisar causas hot como las de Cristina Kirchner y la posibilidad de rematar bienes. Rosenkrantz desaprobó dicha afirmación y reafirmó la independencia del tribunal respecto de cualquier presión política en esos casos.

Incremento en la Actividad Judicial

Además, el comunicado destacó los logros del tribunal en 2025, con un total de aproximadamente 15,700 sentencias, lo que supone un aumento notable en comparación con años anteriores —8,000 en 2022 y 10,000 en 2023—, gracias a una reorganización interna y a la modernización de procesos, a pesar de operar con un número reducido de jueces.

En un contexto de debate sobre el papel de la Corte en causas de relevancia política, Rosenkrantz enfatizó que la función judicial debe ceñirse a la aplicación de la ley, sin agendas preestablecidas. Fuentes del entorno judicial indicaron que esta declaración busca preservar la neutralidad institucional ante interpretaciones mediáticas.