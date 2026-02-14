Carnaval de Brasil: Fiesta Carmelitas da inicio a la celebración en Río

La Colorida Parade de Carmelitas Llena de Vida las Calles de Santa Teresa

Este viernes, Santa Teresa se convirtió en el epicentro del carnaval carioca con la vibrante marcha de Carmelitas, un evento que desbordó alegría y tradición en el corazón de Rio de Janeiro.

Un Viaje Musical por las Calles Históricas

La famosa parade se llevó a cabo en una ruta empinada que serpentea por el histórico barrio, ofreciendo a los asistentes una experiencia única rodeada de la arquitectura colonial y el emblemático Convento de Santa Teresa. Reviviendo la esencia del carnaval, los asistentes fueron acompañados por bandas de samba que animaron el recorrido.

Una Celebración de la Comunidad

Los organizadores prepararon un segundo desfile, más íntimo, para la mañana del sábado, pensado especialmente para los residentes locales. Este evento previo ofreció una conexión cercana con el barrio antes de que los grandes blocos se apoderaran de la ciudad en los próximos días.

Tradición y Un Cuento Local

La agrupación de Carmelitas toma su nombre del cercano Convento de Santa Teresa y está inspirada en una leyenda local sobre una monja que, en un impulso aventurero, se unió a la fiesta. Para honrar esta historia, los bailarines se visten con hábitos y marchan junto a una enorme muñeca que representa a la monja fugada.

Un Legado en Crecimiento

Iniciada en la década de 1990 por un grupo de vecinos que se inspiraron en las reuniones informales del Parque das Ruínas, la parade de Carmelitas ha crecido excepcionalmente, atrayendo a miles de asistentes cada año. Esta celebración no solo resalta la creatividad local, sino que también fortalece los lazos comunitarios en un ambiente festivo y solidario.