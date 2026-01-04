Celebró Año Nuevo en Patagonia y perdió un ojo por un petardo en una fiesta

Impactante Accidente de Año Nuevo: Un Joven Pierde un Ojo en San Martín de los Andes

Un festejo de Año Nuevo en San Martín de los Andes terminó en tragedia para Ignacio "Nacho" Leiva, quien sufrió graves lesiones durante una fiesta. A solo días de cumplir 35 años, su vida dio un giro inesperado en una noche que prometía ser de celebración.

De la Fiesta a la Desgracia El 31 de diciembre, Ignacio se encontraba disfrutando de la fiesta “Cherry – Edición Picheo 808” con su pareja y amigos, cuando, entre risas y baile, un estruendo inusitado rompió la alegría del momento. Aquello que inicialmente pareció un festejo, rápidamente se transformó en un caos indescriptible.

El Fuego y la Desesperación En el fragor de la celebración, un petardo estalló, golpeando a Nacho en el ojo izquierdo y provocando una herida grave. Su rostro, cubierto de sangre, se convirtió en un símbolo del horror en medio de la música y los festejos. Con la agitación de la fiesta aún en marcha, él logró gritar pidiendo ayuda, pero solo pudo contar con la intervención de sus amigos y su pareja para salir del lugar.

La Urgente Búsqueda de Asistencia Desesperados, ellos corrieron hacia la ruta en busca de una ambulancia. Tras encontrar ayuda médica, Ignacio fue trasladado al hospital de San Martín, y posteriormente a una clínica en Pilar donde se realizó una cirugía para intentar salvar su ojo, lamentablemente sin éxito.

Reacciones y Negligencia Curiosamente, la fiesta continuó a pesar del trágico accidente. La seguridad del evento, cuestionada por la familia de Ignacio, no parece haber actuado rápidamente para garantizar la seguridad de los asistentes. La incertidumbre creció cuando se hizo evidente que el responsable del accidente no fue identificado por los organizadores, quienes minimizaban la gravedad de la situación.

Acciones Legales y Llamados a la Justicia La familia de Ignacio ha iniciado acciones legales para buscar justicia. Joséfina, hermana de Nacho, comunicó que han recibido testimonios de otros asistentes que confirmaron la falta de control durante el evento, lo que aviva la polémica sobre la responsabilidad de los organizadores. De acuerdo a sus declaraciones, existe una evidente falta de interés por parte de las autoridades para investigar el caso como se debería.

Un Futuro Incertidumbre Ignacio continúa hospitalizado y enfrentando una larga recuperación. Con el impacto emocional y físico de la experiencia, su vida cambió drásticamente, dejando atrás los sueños y proyectos que había planificado para el nuevo año. En una conmovedora reflexión, expresó cómo el momento de horror impactó su percepción de la gente alrededor, que, ignorando su sufrimiento, continuó en la fiesta.