Chaco: Lluvias Extremas de Más de 300 mm Dejan Pueblos Inundados y Caminos Cortados

Destrucción y Desafíos: El Temporal Devasta Chaco

Gran parte de Chaco se enfrenta a una situación alarmante tras el paso de un devastador temporal que dejó lluvias que superaron los 300 milímetros en algunas áreas. Este fenómeno ha ocasionado inundaciones, el aislamiento de comunidades y serias dificultades en el desplazamiento.

Las mediciones oficiales reflejan que el norte y centro de la provincia fueron los más afectados, acumulando un caudal de agua que superó la capacidad de escorrentía.

Récords de Lluvia: Impacto Devastador

Uno de los casos más extremos fue en Espinillo, donde se registraron 320 mm. Este evento dejó extensas áreas bajo el agua, afectando gravemente la vida cotidiana de los habitantes.

Otras localidades tampoco se salvaron de este desastre:

Juan José Castelli : 240 mm

: 240 mm Pampa del Indio : 223 mm

: 223 mm Miraflores : 215 mm

: 215 mm Presidencia Roca : 210 mm

: 210 mm Villa Río Bermejito: 181 mm

El fenómeno meteorológico ha hecho que lugares como Los Frentones y Tacuruzal reporten condiciones alarmantes con 52 mm y 120 mm respectivamente, contribuyendo a la situación crítica.

Dificultades de Acceso: Caminos Colapsados

El informe oficial subraya que gran parte de los caminos rurales se encuentran intransitables, complicando la logística y asistencia en las áreas más afectadas. Esto ha hecho que muchos vecinos no puedan salir de sus comunidades, acentuando la crisis.

A pesar de que el área metropolitana del Gran Resistencia vio precipitaciones menores, la persistencia de las lluvias ha creado condiciones de saturación en los suelos, causando problemas de circulación.

Situaciones Críticas: Viviendas y Rescates

Las consecuencias del temporal ya son evidentes. En Presidencia Roca, una vivienda se derrumbó parcialmente, forzando a una familia a evacuar, afortunadamente sin heridos reportados. Además, las autoridades rescataron caballos atrapados en la Ruta Provincial N° 3, salvando vidas animales que estaban en peligro.

Impacto Económico: Una Pyme en Crisis

En Juan José Castelli, una fábrica de muebles con 30 años de trayectoria sufrió inundaciones severas. El propietario relató que jamás había tenido problemas de inundación, y ahora enfrenta una situación alarmante: “Nunca me entró agua, ni un centímetro, y ahora está todo inundado”. Este desastre afecta a 45 empleados, en un contexto en el que la economía ya estaba debilitada.

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta naranja por tormentas, adviertiendo sobre la posibilidad de nuevas y fuertes precipitaciones en los días venideros.