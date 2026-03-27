Checo Pérez bromea sobre su monoplaza: ‘Mi cuello se adaptó, no es por ir tan rápido’

El piloto mexicano Sergio Pérez se prepara para el Gran Premio de Japón, donde enfrentará importantes desafíos tanto a nivel personal como para su equipo, Cadillac, que está marcando sus primeros pasos en la Fórmula 1.

En el marco del Gran Premio de China, la escudería Cadillac completó la carrera, posicionándose a una vuelta de los líderes. Esta fue la segunda competencia para el equipo tras su estreno en el Gran Premio de Australia, donde Pérez finalizó a tres vueltas del ganador.

Preparativos y Expectativas para el GP de Japón

Pérez llega a Suzuka con optimismo, viéndose ansioso por mejorar su rendimiento. Al interactuar con los medios, se le preguntó sobre su condición física tras regresar a la Fórmula 1. A lo que respondió: “Todo bien, se siente bastante normal. El cuello se acostumbró, no es que estemos yendo tan rápido”. Su comentario, con un toque de humor, refleja la situación de un equipo en desarrollo, donde es comprensible que el monoplaza no esté al mismo nivel que los de la competencia.

La Reacción de Checo ante las Críticas de Andretti

En consonancia con la atención mediática, Pérez tuvo que responder a las críticas de Mario Andretti, quien sugirió que tanto él como Valtteri Bottas estaban «oxidado» tras una temporada de ausencia. Checo defendió su rendimiento, afirmando que «hemos estado rindiendo a un nivel alto» y agregó que no ha podido completar un fin de semana normal, pero se siente cómodo con su conducción. “He estado al ritmo en un par de días. Estoy en un buen lugar”, destacó.

Desafíos Técnicos y el Camino por Delante

El piloto subrayó que, aunque el equipo tiene áreas que mejorar, la fiabilidad del auto es crucial. En un contexto donde han enfrentado problemas relacionados con la bomba de combustible y la entrega de potencia, Pérez enfatizó la importancia de solucionar estos inconvenientes para seguir avanzando en su desempeño y el del equipo.