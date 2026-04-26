Cheté Cavagliatto Regresa al Teatro con “Spinoza: La Herejía Sin Fin”

La aclamada directora Cheté Cavagliatto regresa a los escenarios con una poderosa obra que explora la resistencia intelectual y la libertad de pensamiento. «Spinoza, la herejía sin fin» se estrenará el 9 de mayo en el Teatro Real y promete desafiar al público.

Un regreso impactante al escenario

Cheté Cavagliatto, reconocida por su enfoque político en el teatro, vuelve tras un periodo de reflexión. Su nuevo trabajo se inspira en la figura del filósofo Baruch Spinoza, combinando arte y pensamiento crítico en un contexto marcado por la violencia y la intolerancia.

La historia detrás de «Spinoza, la herejía sin fin»

La obra, estrenada el próximo 9 de mayo en el Teatro Real, se basa en el cruce de ideas entre Cavagliatto y el filósofo Diego Tatián. En su libro «El susurro del marrano», Tatián narra la historia de Spinoza, quien fue excomulgado en 1656 por desafiar las convenciones religiosas de su comunidad, un eco de las tensiones actuales.

Una lección del pasado que resuena hoy

Spinoza, víctima de la intolerancia, representa la lucha por la libertad de pensamiento en un mundo que a menudo silencia voces disidentes. Cavagliatto destaca la necesidad de revitalizar este diálogo en el teatro, creando puentes entre siglos y contextos.

Una obra que desafía la emoción fácil

Con un enfoque alejado de la narrativa tradicional, «Spinoza» promete una experiencia teatral profunda. Cavagliatto describe su trabajo como una «concepción medio brechtiana», donde el pensamiento crítico prevalece sobre la manipulación emocional.

Una producción técnica meticulosa

Este montaje presenta una creación escenográfica minuciosa y una iluminación innovadora que transforma el espacio en un contenedor de reflexión intelectual. Los actores deben cumplir con una coreografía precisa que resalta la profundidad de los temas tratados.

Autogestión en tiempos difíciles

Ante la escasez de apoyos financieros, el equipo de producción se ha movilizado a través de lecturas públicas para asegurar los fondos necesarios. Este compromiso demuestra que la pasión por el teatro de Cavagliatto trasciende las palabras, convirtiéndose en acción.

Detalles del estreno

«Spinoza, la herejía sin fin» se estrenará el sábado 9 de mayo y tendrá funciones adicionales los días 15 y 16 de mayo a las 20:00 en el Teatro Real (San Jerónimo 66). Con entradas ya disponibles, la obra invita a la reflexión sobre el valor del pensamiento libre en nuestra sociedad contemporánea.