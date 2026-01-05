China impulsa un plan para popularizar su moneda digital.

Desde el 1 de enero de 2026, el Yuan Digital se convierte en una pieza esencial del sistema financiero en China, marcando el fin de su fase de prueba y abriendo la puerta a su uso masivo en transacciones cotidianas y operaciones internacionales.

China ha dado un paso monumental al activar su plan de acción para el yuan digital, destinado a integrarse plenamente en la economía del país.

El Banco Popular de China (PBOC) ha trabajado en este proyecto desde 2014, buscando impulsar el yuan digital hacia un uso extensivo en el ámbito diario y las transacciones internacionales.

Un Cambio en la Gestión de Pagos

Aunque en China ya existen métodos de pago móviles y plataformas digitales, la introducción del yuan digital representa un cambio significativo: ofrece al banco central una mayor visibilidad y control sobre cada transacción, lo que disminuye el dominio actual de las grandes empresas tecnológicas.

Lu Lei, vicegobernador del PBOC, afirmó que el yuan digital será «una forma moderna de pago digital y circulación dentro del sistema financiero.»

Intereses en Saldos Digitales

Una de las características más innovadoras del yuan digital es que los saldos en esta moneda comenzarán a generar intereses, posicionándose como la primera moneda digital de un banco central en ofrecer esta ventaja. Esto tiene como finalidad fomentar su adopción y ampliar sus usos.

Reestructuración y Control del Yuan Digital

El plan incluye un nuevo sistema de gestión, que contará con normativas claras y mecanismos de supervisión para garantizar la estabilidad financiera. También se ha establecido un centro internacional en Shanghái para facilitar el uso del yuan digital en el comercio exterior.

Por otro lado, el PBOC reafirmó su oposición a las criptomonedas y stablecoins privadas, promoviendo el yuan digital como la única alternativa oficial y segura en el sistema financiero.

Esta estrategia se alinea con los objetivos del 15º Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social, que busca fortalecer la infraestructura financiera del país.