Chung sorprende a Tirante y se lleva el primer set

La Copa Davis se juega en Busan y Argentina tiene la oportunidad de brillar con su joven promesa, Thiago Tirante, al frente de la competencia.

En un emocionante arranque de la serie de Copa Davis, la selección argentina de tenis se encuentra ante un reto significativo en Corea del Sur. Thiago Tirante, el jugador con mejor ranking, se mide frente a Hyeon Chung en un enfrentamiento crucial para obtener el primer punto del equipo. La cobertura del match está disponible a través de TyC Sports y DSports.

Debut con Expectativas en el Escenario Internacional

Thiago Tirante, oriundo de La Plata, realiza su debut con la camiseta argentina en esta importante competencia. Se encuentra en el Top 100 del ranking ATP, ocupando la posición 95. Además, recientemente participó del Australian Open, donde fue eliminado en segunda ronda por Tommy Paul.

Thiago Tirante con el capitán Javier Frana: un debut destacado en el equipo argentino Prensa AAT

Un Comienzo Complicado en el Encuentro

El partido inició con un Tirante decidido en su servicio y una buena presencia en la línea de fondo, mientras que Chung cometió errores en sus primeros saques. Sin embargo, la situación cambió rápidamente: una serie de fallos del argentino permitió que Chung obtuviera el primer quiebre y se pusiera por delante 4-2. La precisión del surcoreano generó dificultades para Tirante, quien mostraba frustración ante su capitán.

Preparación y Confianza de Thiago

“Me preparé para este momento y daré lo mejor de mí”, aseguró Tirante tras el sorteo. Su motivación se refuerza con un inicio prometedor en la temporada 2026, donde obtuvo su primera victoria en un Grand Slam y llegó a cuartos de final en el Challenger 125 de Baréin.

El equipo argentino en Busan, con jugadores debutantes listos para hacer historia Prensa AA

Un Potencial Futuro Brillante

Desde sus inicios, Tirante ha sido considerado un talento prominente en el tenis argentino, alcanzando el número uno en el ranking juvenil en 2019. A pesar de sus desafíos en el circuito profesional, en 2024 logró irrumpir en el Top 100, alcanzando su mejor posición en el ranking ATP, el número 90.

Su estilo de juego agresivo, con un saque potente y una derecha poderosa, lo destacan en la cancha. De hecho, estableció el ace más rápido del Australian Open, con 228 km/h en su encuentro contra Aleksandar Vukic.

Chung: Un Rival de Gran Nivel

Hyeon Chung, su oponente, llegó a ser el número 19 en el ranking ATP y logró marcar hitos importantes en su carrera, incluyendo una victoria aplastante sobre Novak Djokovic en 2018. Sin embargo, sus éxitos se vieron opacados por una serie de lesiones que lo han relegado al puesto 392 actualmente.

Chung alcanzó grandes alturas en su carrera antes de enfrentar obstáculos importantes por lesiones AP

Chung expresó su admiración por la tenacidad de los jugadores sudamericanos: “Jugar en la Copa Davis me otorga una responsabilidad nueva, y está en mí usar esa energía para competir”.

Un Futuro Prometedor para Argentina

Si Argentina logra vencer en Busan, se enfrentará al ganador del match entre India y Países Bajos en la próxima ronda, con la posibilidad de jugar en casa. A pesar de la ausencia de nombres destacados como Diego Schwartzman y Francisco Cerúndolo, el equipo argentino está listo para dar la sorpresa y avanzar en la competencia.