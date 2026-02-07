Cierran las Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno por Instalación de Peaje Electrónico

Hoy, dos de las principales autopistas de la Ciudad estarán cerradas al tránsito durante varias horas debido a trabajos de instalación de un nuevo pórtico lector de patentes.

Hoy, hasta las 15 horas, las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno en Buenos Aires estarán interrumpidas en ambos sentidos. Este corte se realiza para instalar un moderno pórtico lector de patentes que permitirá implementar el sistema Free Flow, eliminando la necesidad de detenerse en el peaje Dellepiane.

Impacto en el Tránsito

El Ministerio de Infraestructura de la Ciudad ha confirmado que la empresa Autopistas Urbanas (AUSA) será la encargada de realizar estos trabajos. Además de la 25 de Mayo, se verá afectado el Paseo del Bajo en su dirección sur, a la altura de Retiro.

¿Qué es el Sistema Free Flow?

El nuevo pórtico, que se instalará en la calle Culpina, en el barrio de Flores, está diseñado para facilitar el funcionamiento del peaje sin barreras. Este sistema, que comenzará a operar en abril, permitirá el pago automático del peaje, sin necesidad de detenerse ni usar efectivo, al igual que lo que sucede en otras autopistas como la Illia y la Perito Moreno.

El objetivo es modernizar el sistema de peajes en la ciudad y eliminar la última estación de peaje que permanece activa, logrando así que todas las autopistas sean más eficaces y amigables para los conductores.

Desvíos y Alternativas

Los conductores que lleguen desde Autopistas La Plata – Buenos Aires deberán seguir estas rutas alternativas:

– Av. Juan De Garay hacia Av. Asamblea o Av. Eva Perón y continuar por AU Dellepiane.

– Av. Independencia hacia Av. Juan B. Alberdi y luego tomar Av. General Paz.

Por otro lado, quienes provengan de la autopista del Oeste y se dirijan al centro deberán desviarse por la Av. General Paz.

Autopistas con Tecnología de Punta

La autopista Dellepiane es clave para conectar el centro de Buenos Aires con el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Actualmente, unos 90 mil vehículos utilizan el peaje y, con la nueva tecnología, se espera mejorar significativamente la fluidez del tráfico.

La antigua estación de peaje pronto dejará de funcionar. Este cambio hará que las 26 cabinas existentes se reemplacen por el nuevo pórtico, que utilizará cámaras láser para leer las patentes y dispositivos TelePASE, facilitando el paso sin detenciones.

Se espera que el sistema esté completamente operativo para abril, momento en el cual se eliminarán las cabinas de pago manual, haciendo que todos los usuarios deban adherirse al sistema TelePASE.