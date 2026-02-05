Cinthia Fernández revela el trasfondo de su entrevista con la China Suárez: ‘Mi pregunta era diferente’

Después de la controversia generada, Cinthia Fernández comparte su experiencia tras la entrevista con la China Suárez y revela por qué no pudo hacer la pregunta que realmente deseaba.

Un Cruce Tenso que Generó Debate

La reciente entrevista a la China Suárez en el programa La mañana con Moria (Eltrece) se convirtió en el centro de atención no solo por el intercambio desgastante al aire, sino por el intenso debate que surgió sobre los límites en las entrevistas televisivas. En respuesta a las críticas, la panelista Cinthia Fernández abordó el tema en LAM (América TV), ofreciendo insights sobre lo que realmente ocurrió tras cámaras.

Limitaciones y Códigos Profesionales

Fernández desmintió los rumores que circulaban en redes sociales, donde se insinuaba que la entrevista había sido guionada y que los panelistas no podían formular preguntas libres. “Fue un contexto particular en el que estábamos limitados, ya que la entrevista estaba enfocada en promocionar la serie”, explicó la panelista.

Afirmó: “No hubo censura directa, pero sí una necesidad de respetar los códigos profesionales del medio”. Además, corroboró que cada panelista tenía asignada una única pregunta, y que no era posible realizar repreguntas. “Era una cuestión de tiempo y del formato de la nota”, añadió.

Un Tema Prohibido

Cuando se le preguntó qué le hubiera preguntado a la China sin restricciones, Cinthia fue clara: “Mi pregunta era sobre por qué su relación con Nicolás Cabré está bien, mientras que con Vicuña hay conflictos”. Sin embargo, no pudo abordar el tema, ya que desde la producción se le indicó que no debía mencionarlo. “Había una directriz de no tocar el tema Vicuña”, reveló.

Defensa Ante las Críticas

A pesar de recibir numerosas críticas por el cruce, Cinthia defendió su actuación y se mostró segura de sus decisiones. “La reacción de la China fue mi mejor defensa”, afirmó, reflexionando sobre la situación vivida durante la entrevista. “Ella no pudo responder adecuadamente, y eso suaviza el clima de conflicto”, añadió.

Los Límites en una Entrevista

Cinthia también abordó su decisión de no intensificar el enfrentamiento: “Tengo mis límites para evitar conflictos”. Aunque consciente de su rol, explicó que su prioridad era la entrevistada y no ella misma. “No quise escalar el conflicto, ya que el foco debía estar en la promoción de la serie”, finalizó.