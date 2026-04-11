Claudio Loser: «El fondo teme una inflación mensual del 3%»

La revisión del pacto entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) parece abrir un camino sin grandes complicaciones, según la evaluación de Claudio Loser, exdirector del organismo.

La evaluación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) está en una senda favorable, revela Claudio Loser, exdirector del departamento para el Hemisferio Occidental del FMI. El economista asegura que el país cumple con los objetivos establecidos, tanto en el ámbito fiscal como monetario, lo que mitiga el riesgo de conflictos en las negociaciones.

Un Panorama de Cumplimiento y Preocupaciones Inflacionarias

Aunque el cumplimiento general es positivo, Loser advierte que la inflación continúa siendo un motivo de preocupación. Aclaró que la inflación no es un criterio de evaluación estricto para el FMI, pero aún así, genera inquietudes. “El fondo puede expresar inquietudes sobre la inflación, aunque no sea un criterio de cumplimiento formal”, afirmó.

Para ilustrar la gravedad del asunto, el economista comparó la situación local con la de Estados Unidos, señalando que “el fondo está preocupado porque la inflación en Argentina se sitúa en un 3% mensual”, un nivel que alarmaría a economías más desarrolladas.

El Mensaje del Gobierno y su Impacto

Loser interpretó que el reciente mensaje del Gobierno sobre tener paciencia tiene un mayor impacto en el ámbito local que internacional. “El Ejecutivo intenta gestionar expectativas ante una recuperación más lenta y el creciente desempleo”, indicó.

Cepos Cambiarios, Inversiones y la Búsqueda de Confianza

Uno de los principales desafíos mencionados por Loser es el cepo cambiario, que sigue limitando las inversiones. “La permanencia del cepo ha dificultado la llegada de capitales al país”, manifestó. Sin embargo, también advirtió que una liberación inmediata podría generar una fuga de capitales, reflejando la fragilidad de la confianza del mercado argentino.

Un aspecto estructural de la economía nacional, resaltó, es la preferencia generalizada por el dólar. “Los argentinos tienden a pensar en dólares”, explicó, subrayando las dificultades para fomentar el ahorro en pesos. No obstante, incluso ante señales positivas, Argentina enfrenta el desafío de reconstruir la credibilidad necesaria para atraer inversiones y asegurar un crecimiento sostenible.