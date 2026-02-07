Clientes en toda la región: una expansión imparable

La transformación del trabajo remoto en Latinoamérica plantea desafíos únicos. Descubre cómo First Plug está solucionando el enigma de la gestión de hardware para empresas tecnológicas en crecimiento.

La reciente expansión del trabajo remoto ha revelado un desafío hasta ahora poco visible para las empresas tecnológicas: la gestión eficiente del equipamiento de empleados ubicados en diferentes países. Esta tarea frecuentemente recae en departamentos como Recursos Humanos o IT, que deben manejar procesos logísticos complicados sin herramientas adecuadas, lo que impacta directamente la productividad y el control de activos.

En este contexto, Santiago Sucari, Ezequiel Lerner y Matías Lerner, tres primos argentinos, fundaron First Plug en 2022, una startup concebida para abordar la gestión del hardware de manera profesional y escalable, con un enfoque regional. La propuesta de First Plug está diseñada para acompañar a las empresas tecnológicas en su expansión en Latinoamérica, organizando todo el ciclo de vida del hardware, desde la adquisición hasta el recupero y relocalización de los dispositivos, todo en un único punto de gestión.

Santiago Sucari, el fundador, comenta: «Lo que comenzó como un emprendimiento familiar vendiendo un par de computadoras, ha evolucionado hasta convertirse en una empresa de casi 20 profesionales operando a nivel mundial.»

Centralización y Eficiencia en la Gestión de Activos

First Plug opera como un punto único donde se centralizan información y procesos, minimizando errores operativos y facilitando la toma de decisiones. A través de la plataforma, las empresas pueden saber:

Cuáles son sus equipos

Dónde están ubicados

Su estado actual

Acciones pendientes

First Plug permite una gestión integral del hardware, visualizando ubicación y estado.

Además, Sucari añade: «Queremos ofrecer una herramienta simple que respalde las operaciones diarias de las empresas, permitiéndoles escalar sin perder el control sobre sus activos tecnológicos.»

Un Servicio Adaptable a Cada Necesidad

First Plug se especializa en trabajar con empresas tecnológicas en crecimiento, como startups y compañías de software con equipos remotos en América Latina. El proyecto ya ha respaldado la gestión de hardware de reconocidas firmas como:

Cocos Capital

Humand

Figma

Scale AI

Tapi

El modelo de contratación es flexible y se adapta a las necesidades específicas de cada empresa. «No trabajamos con planes fijos, cada operación presenta particularidades según el país, el volumen de equipos y el tipo de servicio requerido,» enfatiza Sucari.

Después de contratar, todos los clientes acceden sin costo adicional a una plataforma que les permite realizar seguimiento de sus equipos, conocer su ubicación y estado, y gestionar acciones sobre el hardware.

El principal distintivo de First Plug radica en su nivel de personalización y la cercanía en el servicio. «Entendemos que la gestión tecnológica necesita confianza y trabajamos activamente para construirla en cada relación con nuestros clientes,» reflexiona Sucari.

Los emprendedores detrás de First Plug: Santiago Sucari, Ezequiel Lerner y Matías Lerner.

Planeando el Futuro de First Plug

First Plug se enorgullece de ser una empresa bootstrapped, lo que significa que se sostiene con sus propios ingresos sin recurrir a inversiones externas. Este modelo proporciona autonomía y flexibilidad a la hora de tomar decisiones estratégicas.

Con una visión al futuro, la firma busca consolidarse como una plataforma líder en la adquisición y logística de hardware en Latinoamérica, ofreciendo una gestión centralizada de activos tecnológicos.

“Identificamos un gran potencial de crecimiento a través de alianzas estratégicas que nos ayuden a ampliar nuestro alcance y generar más valor para nuestros clientes,” concluye Sucari. Por ahora, el objetivo es crecer de manera orgánica y solidificar la operación para mantener el nivel de servicio que ofrecen.

“Sin embargo, estamos abiertos a nuevas oportunidades que puedan aportar valor estratégico al proyecto, más allá del capital,” añade el fundador.